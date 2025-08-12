Do Kvon, suosnivač kompanije Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru, koji je razvio valute TerraUSD i Luna, izjasnio se krivim na ročištu u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, pred okružnim sudijom Polom Engelmajerom.

Izvor: YouTube/screenshot/PUJO.RS/Coinage

Do Kvon (33), južnokorejski preduzetnik u oblasti kriptovaluta, koji stoji iza dvije digitalne valute čiji je pad 2022. godine izazvao procijenjeni gubitak od 40 milijardi dolara, danas je priznao krivicu po dvije američke optužnice za zavjeru radi prevare i elektronske prevare, prenosi Rojters.

Do Kvon, suosnivač kompanije Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru, koji je razvio valute TerraUSD i Luna, izjasnio se krivim na ročištu u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama, pred okružnim sudijom Polom Engelmajerom.

Crna Gora je Do Kvona krajem prošle godine izručila američkim vlastima. U Podgorici je uhapšen u martu 2023. godine.

On se u januaru izjasnio nevinim po devet tačaka optužnice koje su ga teretile za prevaru hartijama od vrijednosti, elektronsku prevaru, prevaru robama i zavjeru radi pranja novca.

Optužen da je 2021. godine obmanuo investitore u vezi sa TerraUSD – takozvanim stabilkoinom (stablecoin) osmišljenim da održava vrijednost od jednog dolara – Kvon je priznao krivicu po dvije tačke optužnice na osnovu sporazuma sa Kancelarijom američkog tužioca na Menhetnu, koja je podigla optužnicu, prenosi Rojters.

Prijeti mu kazna do 25 godina zatvora kada Engelmajer bude izrekao presudu 11. decembra, iako je tužiteljka Kimberli Rejvener navela da se vlada saglasila da predloži kaznu zatvora od najviše 12 godina, pod uslovom da on prihvati odgovornost za svoja djela.

Do Kvon je jedan od više kripto-milijardera koji su se suočili sa saveznim optužbama nakon što je pad cijena digitalnih tokena 2022. izazvao kolaps brojnih kompanija.

Tužilaštvo tvrdi da je, kada je TerraUSD u maju 2021. pao ispod svoje vrijednosti od jednog dolara, Do Kvon investitorima rekao da je vrijednost vraćena zahvaljujući kompjuterskom algoritmu poznatom kao “Terra protokol” (Terra Protocol).

Umjesto toga, naveli su tužioci, on je dogovorio da jedna firma za visokofrekventno trgovanje tajno kupi milione dolara vrijedne tokene kako bi vještački podigla njihovu cijenu.

Tužilaštvo navodi da je ta lažna tvrdnja, zajedno s drugima, navela male i institucionalne investitore da kupuju proizvode Terraforma i time podignu vrijednost Lune – tradicionalnijeg tokena čija je vrijednost varirala, ali je bio tijesno povezan s TerraUSD-om – na 50 milijardi dolara do proljeća 2022. godine.

Na sudu se Do Kvon izvinio zbog svog ponašanja.

„Dao sam lažne i obmanjujuće izjave o tome zašto je vraćen paritet, ne otkrivši ulogu trgovačke firme u vraćanju tog pariteta“, rekao je Kvon. „Ono što sam uradio bilo je pogrešno.“

Kvon je 2024. godine pristao da plati 80 miliona dolara kao građansku kaznu i da mu bude zabranjeno učestvovanje u kripto-transakcijama, u sklopu nagodbe vrijedne 4,55 milijardi dolara koju su on i Terraform postigli sa Komisijom za hartije od vrijednosti SAD-a.

Kvon je u pritvoru otkako je izručen iz Crne Gore krajem prošle godine.

On se takođe suočava sa optužbama u Južnoj Koreji. Kao dio sporazuma, tužioci se neće protiviti njegovom eventualnom zahtjevu da bude premješten u inostranstvo nakon što odsluži polovinu kazne u SAD-u, rekla je Rejvener.