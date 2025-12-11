Rusija i njen bliski saveznik Bjelorusija razgovarale su danas sa venecuelanskim liderom Nikolasom Madurom i njegovim predstavnicima, dok američki predsjednik Donald Tramp pojačava pritisak da on podnese ostavku.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Maduro je u telefonskom razgovoru 21. novembra rekao Trampu da je spreman da napusti Venecuelu ako on i njegova porodica dobiju potpunu amnestiju, rekli su izvori za Rojters.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko danas je održao svoj drugi sastanak za 17 dana sa Hesusom Rafaelom Salazarom Velaskezom, ambasadorom te južnoameričke zemlje u Moskvi.

Bjeloruska novinska agencija Belta javlja da je Lukašenko 25. novembra rekao diplomati da je Maduro uvijek dobrodošao u Bjelorusiju i da je vrijeme da je posjeti. Belta danas izvještava da je Lukašenko podsjetio Velaskeza da su se na svom prvom sastanku dogovorili da „koordinišu određena pitanja“ sa Madurom.

„Dogovorili smo se da, nakon što riješite određena pitanja, nađete vremena da dođete kod mene na ponovni susret kako bismo mogli da donesemo odgovarajuću odluku u okviru naše nadležnosti. A ako bude potrebno, uključićemo i predsjednika Venecuele“, citirao je Beltu Lukašenko.

Rojters je zatražio od kancelarije bjeloruskog predsjednika objašnjenje o sastancima i spremnosti Minska da pruži utočište Maduru ako se povuče. Kancelarija nije odgovorila.

Kremlj je danas saopštio da je predsjednik Vladimir Putin u razgovoru sa Madurom „ponovio podršku politici svoje vlade“ usmjerenoj na „zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta“ u uslovima „sve jačeg spoljnog pritiska“.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Trampova administracija ne smatra Madura, koji je na vlasti od 2013. godine, legitimnim predsjednikom Venecuele. On tvrdi da je pobijedio na prošlogodišnjim izborima, za koje Sjedinjene Države i zapadne vlade kažu da su bili namješteni. Nezavisni posmatrači kažu da je opozicija pobijedila sa ubjedljivom većinom.

Posljednjih mjeseci, Tramp je pojačao pritisak na južnoameričku zemlju, između ostalog i raspoređivanjem vojnih snaga na Karibima.

U intervjuu za Politiko ove nedjelje, republikanac je naglasio da su Madurovi „dani odbrojani“ i odbio je da odgovori na pitanje da li je spreman da pošalje američku vojsku u Venecuelu.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima da se nada da će Bijela kuća „uspjeti da spriječi“ otvoreni sukob koji bi imao „nepredvidive posljedice po cijelu zapadnu hemisferu“.

Lukašenko održava bliske odnose sa Karakasom, a ove godine je otvorio dijalog sa vladom u Vašingtonu nakon godina izolacije u zapadnim krugovima zbog stanja ljudskih prava u Bjelorusiji i podrške Putinovoj invaziji na Ukrajinu.

Tramp je počeo da ublažava sankcije Minsku, a prošlog mjeseca je imenovao specijalnog izaslanika Džona Koula da pregovara sa Lukašenkom o oslobađanju političkih zatvorenika.