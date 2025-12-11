Putin održao sastanak sa važnim vojnim komandantom u Kremlju.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je danas sastanak u Kremlju sa komandantom 123. motorizovane oružane brigade, Denisom Pirogovim, prenosi "Skaj Njuz". Prije sastanka je Putin telefonom razgovarao sa predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom prema izvještaju ruske agencija "TASS".

Putin je podržao Madura usred napetih događaja i odnosa Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država. Tramp je naredio raspoređivanje flote blizu obale Venecuele i strahuje se da bi mogao da izbije novi vojni sukob zbog pritisaka Trampa da Maduro podnese ostavku na funkciju predsjednika države.