Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro ponudio je Trampu kontrolu nad većinom naftnih rezervi iz svoje zemlje, Tramp je dodao da se još razmišlja u svojim namjerama prema ovoj odluci.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Američki predsednik izjavio je da je "manje-više donio odluku" u vezi sa svojim namjerama prema Venecueli.

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro ponudio je američkoj administraciji kontrolu nad većinom naftnih rezervi svoje zemlje.

Prema izvještaju, Maduro je dao ovu ponudu u nadi da će time spriječiti vojni sukob svoje zemlje sa SAD. Izvori New York Timesa rekli su da je američki predsjednik Donald Tramp odbio poziv na pregovore, ali ponuda i dalje ostaje na stolu. Navodno je u toku raspoređivanje američke vojske uz obalu Venecuele, što Vašingtonu daje dodatnu prednost u odnosu na Madura.

Izvor: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

"Manje-više sam odlučio.Ne mogu da vam kažem o čemu se radi, ali postigli smo veliki napredak sa Venecuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države“, rekao je američki predsjednik u avionu Air Force One, na putu ka svojoj rezidenciji na Floridi.

Vašington od septembra mobilizuje pomorske i vazdušne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove za koje se, bez ikakvih dokaza, tvrdi da su plovila narko-trgovaca, prenosi Jutarnji.

U tim napadima u međunarodnim vodama do sada je uništeno najmanje 21 plovilo u 20 izvedenih napada, sa najmanje 80 poginulih, u okviru kampanje koja je značajno doprinijela eskalaciji napetosti u regionu, naročito sa Venecuelom. Donald Tramp, koji je odobrio tajne operacije CIA u zemlji, davao je kontradiktorne poruke o svojoj strategiji, povremeno pominjući vazdušne udare na venecuelansku teritoriju i odbrojane dane aktuelnog predsjednika Nikolasa Madura, dok istovremeno isključuje bilo kakvu ideju o ratu.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Milionska nagrada za hapšenje

Republikanac optužuje venecuelanskog kolegu da predvodi kartel, dok američko Ministarstvo pravde nudi nagradu od 50 miliona dolara za njegovo hapšenje.

Istovremeno, Karakas smatra da Sjedinjene Države žele da iskoriste borbu protiv droge kao izgovor "za nametanje promjene režima" i zaplijenu venecuelanske nafte. Suočena u utorak s dolaskom američkog nosača aviona Gerald Ford, najvećeg na svijetu, Venecuela je saopštila da je sprovela veliko raspoređivanje vojske širom zemlje.

Ranije je američki ministar odbrane Pit Hegset najavio pokretanje „Operacije Južno Koplje“ radi suzbijanja narko-kartela u Venecueli. Američki mediji više puta su izvještavali da bi SAD uskoro mogle da počnu sa napadima na ciljeve narko-kartela u Venecueli. Međutim, 31. oktobra Tramp je izjavio da ne razmatra napade na teritoriju Venecuele.