Hrvatska policija zaplijenila je prošle nedelje 85 kilograma kokaina u luci u Rijeci u kontejneru koji je u martu utovaren na brod u luci u Ekvadoru.

Izvor: Printscreen Kurir

U kontejneru je trebalo da se nalaze svježe banane, ali su carinici rendgenskim pregledom uočili anomaliju u strukturi tereta i odmah pozvali policajce koji su našli kokain! Policija i dalje pokušava da utvrdi kome je kokain bio namijenjen, ali način rada i transporta narkotika, zemlja iz koje je droga upućena i krajnje odredište ukazuju da je najvjerovatnije riječ o kokainu koji pripada takozvanom balkanskom kartelu, piše Kurir.

Ime odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera pominje se na optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a na toj optužnici su još Milan Starčević, zatim Pink panter Mladen Lazarević, ali i "Čovjek sa 1.000 lica" Zoran Jakšić koji je u zatvoru u Peruu. U optužnici se navodi i da je klan imao svog čovjeka koji je, direktno u Kolumbiji, iz "prve ruke", od proizvođača kupovao ogromne količine kokaina.

"Prije kupovine droge, otvorili su firme, kupili prekookeanske brodove, sami regrutovali posadu za njih. Svoje ljude su slali direktno u Kolumbiju i oni su u lukama nadgledali pakovanje kokaina koji je sakrivan u legalne tovare banana, kakaa ili metala", navodi se u optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Balkanski narko-kartel je moćna je kriminalna mreža koja i dalje ima ključnu ulogu u međunarodnoj trgovini narkoticima, služeći kao tranzitni koridor za kokain koji stiže iz Južne Amerike i završava na ulicama evropskih metropola. Njihova priča je splet nasilja, luksuza, ali i neminovnih padova.

"Kokain iz Južne Amerike najčešće kreće morskim putem, i to preko pristaništa u Španiji, Belgiji, Holandiji i Italiji koje služe kao ulazne tačke, ali ono što se događa dalje često vodi do Balkana. Kroz luke u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, pa čak i Albaniji, narko-kartel iz regiona preuzima tovar, koristeći mrežu lokalnih kontakata i doušnika. Odatle se droga širi drumskim i željezničkim putem prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, pa sve do Beča, Berlina i Amsterdama", navodi izvor blizak Kuriru.

Kada se balkanski kartel konsolidovao, pripadnici ove kriminalne grupe uspjeli su da stvore jedinstvenu mrežu. Srbi i Crnogorci povezali su se sa moćnim kolumbijskim kartelima, ali uspjeh nije mogao dugo da potraje bez posledica. Službe bezbijednosti sve više su stiskale obruč, uz pomoć tajnih operacija, pa i presretnute Skaj komunikacije uspjeli su da dođu do hapšenja ključnih osoba iz podzemlja.

"Uprkos tome, balkanski narko-kartel nikada nije potpuno nestao. Štaviše, iako je nesumnjivo u jednom trenutku bio razbijen na više frakcija, ovaj kartel i dalje kontroliše ključne rute za uvoz kokaina! Njihova sposobnost da se prilagode, infiltriraju u institucije i koriste globalizaciju za svoje ciljeve čini ih jednim od najopasnijih igrača na evropskoj i svjetskoj narko-sceni", dodaje izvor Kurira.

Rojters u jednoj od svojih analiza navodi da je proizvodnja kokaina u Južnoj Americi porasla tokom protekle decenije i da su balkanski trgovci bili u savršenoj poziciji da podstaknu evropsku potražnju.

"Trgovci drogom sa Balkana dominiraju složenom logistikom transporta kokaina iz proizvodnih laboratorija u Andima do uličnih prodavaca u Parizu, Londonu i Berlinu, doprinoseći da Evropa postane svjetsko tržište kokaina broj jedan. U snabdijevanju evropskog kontinenta velikim pošiljkama kokaina, glavna je grupa s Balkana", pokazuje analiza Rojtersa.

To su postigli tako što su uspostavili kontakte s kriminalcima u zajednicama balkanske dijaspore sa obje strane Atlantika i infiltrirajući se u sistem pomorskog transporta koji obavlja 90 odsto svjetske trgovine robom, navode američki, evropski i latinoamericki agenti koji se bore protiv prometa narkotika.

Sagovornik Kurira ističe da se kokain često krijumčari u pošiljkama banana, što je postala jedna od najčešcih metoda šverca droge iz Južne Amerike u Evropu. Ova praksa je posebno izražena u zemljama poput Ekvadora, koji je najveći svjetski izvoznik banana, ali i tranzitna tačka za kokain proizveden u susednim državama poput Kolumbije i Perua.



Izvor Kurira iz MUP Srbije objašnjava da se balkanski kartel sastoji od više desetina organizovanih kriminalnih grupa sa Balkana koje se udružuju radi vršenja krivičnih djela i da je po tome i ova grupa i dobila ime.

"Ono što ih sve povezuje jeste trgovina kokainom, a da bi tako nešto radili, potrebna je ozbiljna logistika! Kupiti kokain u Južnoj Americi, dovesti ga iz džungle do broda, ubaciti malim čamcima ili u luci u veliki brod, zatim proći carinu, policijsku i obalsku stražu, potom dočekati brod u evropskim vodama, pa pokupiti malim čamcima ili u luci angažovati ekipu za izbačaj ili celog kontejnera ili robe... Za sve to je potrebna ozbiljna logistika, mnogobrojne veze i ljudstvo", objašnjava naš sagovornik.

"Banane su lako kvarljivo voće, što znači da imaju prioritet prilikom carinskih procedura, čime se smanjuje rizik od detaljnih pregleda, a to je samo jedan od razloga zbog kojih krijumčari biraju pošiljke banana za transport kokaina. Takođe, i zbog velike potražnje, pošiljke banane su česte, pa to krijumčarima omogućava da lakše sakriju ilegalne pošiljke među legalnima", zaključuje izvor Kurira.

(Kurir.rs)