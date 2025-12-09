Borba za Pokrovsk se nastavlja, Ukrajinci drže sjever grada uprkos ruskom napredovanju i propagandi, koriste dronove i podižu zastave kao znak otpora.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Uprkos nedavnim tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina da su njegove snage zauzele Pokrovsk, borba za ovaj ključni grad na istoku Ukrajine se nastavlja. Iako ukrajinske snage gube teritoriju i povlače se, odlučne su da dokažu da se još uvijek mogu oduprijeti ruskom napredovanju ka cilju osvajanja cijelog Donbasa, piše BBC.

Zastava kao prkos

Na ukrajinskom zapovednom mestu, daleko od prve linije fronta, zapovijesti se preko radija izdaju u brzom slijedu. Vojnici prate desetine prenosa uživo s dronova, koordinirajući udare na ruske položaje unutar grada. Jurij, zapovjednik jurišne pukovnije Skala, želi da dokaže da Ukrajina i dalje kontroliše sjever grada – i time opovrgne tvrdnje Kremlja. Preko radija naređuje dvojici svojih vojnika da izađu iz zaklona i podignu ukrajinsku zastavu. Kreću se brzo kako bi izbjegli da ih primijete. Snimak drona prikazuje trenutak u kojem nakratko mašu žuto-plavom zastavom prije nego što se vrate na sigurno.

"Sada ste to vidjeli svojim očima", kaže Jurij. "Mislim da cijeli svijet treba da zna da se nećemo tako lako odreći naše teritorije. Ako to ne pokažemo, svi će izgubiti vjeru i prestati da pomažu Ukrajini."

Stanje na terenu

Bitka za Pokrovsk, nekada ključno logističko središte ukrajinske vojske, traje već gotovo 18 mjeseci, a grad je danas u ruševinama. Ruske snage polako napreduju sa juga, a pitanje je koliko dugo Ukrajina još može da se odupire. Ukrajinci priznaju da se postupno povlače, ali tvrde da i dalje drže sjeverni dio grada, sve do željezničke pruge koja ga presiječe. Saša, 25-godišnji zapovjednik bojne, pokazuje kartu na kojoj zeleni plastični vojnici označavaju ukrajinske odbrambene položaje, dok braon pokazuju napredovanje neprijatelja. Objašnjava kako Rusi koriste male timove od dva do četiri vojnika, ponekad prerušene u civile, kako bi se infiltrirali iza ukrajinskih linija.

"To je dobra taktika za dolazak iza neprijateljskih linija, za sticanje uporišta", priznaje Saša, ali dodaje: "Neprijatelje koji uđu u našu pozadinu brzo identifikujemo – potrebno je 15 do 20 minuta između otkrivanja i uništenja."

"Nismo ih ubili dovoljno"

Iako je Rusija pretrpjela teške gubitke, i dalje ima brojčanu prednost u ljudstvu. Ukrajinski vojnik s pozivnim znakom Zec pokazuje pasoše i dokumenta pronađena kod poginulih ruskih vojnika. Na pitanje da li su ubili mnogo Rusa, kratko odgovara: "Nedovoljno." Situaciju opisuje kao "tešku, ali pod kontrolom". Pokazuje rusku strojnicu koju je zaplijenio njegov saborac koji se borio 70 dana bez prestanka u Pokrovsku. "Sve što je želio bile su cigarete i municija", kaže Zec.

On odlučno odbacuje bilo kakav prijedlog da bi Ukrajina trebalo da prepusti teritoriju u zamjenu za mir. Kaže da je proliveno previše krvi: "Mi smo dio ove zemlje. Ako se odreknemo teritorije, Rusija će željeti još više."

Rat dronovima i nada u loše vrijeme

Drugi vojnik s pozivnim znakom Duh, koji se bori u drugoj jedinici, situaciju opisuje kao "napetu, ali ne kritičnu" i odbacuje izvještaje o padu grada kao "rusku propagandu". "Informacije da je Pokrovsk opkoljen su lažne", tvrdi, ali dodaje da su "obije strane iscrpljene – i Rusija i Ukrajina".

Odbrana položaja Ukrajinu skupo košta. Pukovnija Skala dijeli snimke s bojišta koji pokazuju kako se vojnici neprestano skrivaju od ruskih dronova. Zvuk nadolazećeg drona često prati rafalna paljba u pokušaju da ga obore.

"Hotabič", koji je nedavno proveo mjesec dana boreći se u gradu, kaže da je osjećaj kada te dronovi uoče zastrašujuć: "Ima ih mnogo i lete danonoćno." Rusi su u prednosti jer imaju više dronova s termovizijskim kamerama za noćno izviđanje. Zbog toga se Hotabič i njegovi saborci, kako kaže, uvijek nadaju "dobrom vremenu", magli, kiši i sivom nebu, što otežava dronovima let.

Poruka Evropi i SAD-u

Većina ukrajinskih vojnika u Pokrovsku fokusirana je na borbu i izbjegava "politička pitanja". Ipak, dobrovoljac iz Letonije, zamjenik zapovjednika pukovnije Skala s pozivnim znakom Kum, otvoreniji je za razgovor. Kaže da Letonci "razumiju da ako Ukrajina izgubi rat, sledeća će biti naša zemlja".

Ima oštru poruku za Evropu i SAD. Američkog predsjednika Donalda Trumpa opisuje kao "karizmatičnog i snažnog vođu", ali kaže da ako Trumpov mirovni izaslanikStiv Vitkof "stane uz Putina, onda to čini da Amerika i Trump izgledaju slabo". Što se tiče Evrope, poručuje: "Puno je priče, puno birokratije, a premalo djelovanja."

Poruka vojnika s kojima je BBC razgovarao jeste da situacija u Pokrovsku nije tako bezizlazna kako se prikazuje. No, u ovom kritičnom trenutku, Ukrajina treba da dokaže svoju odlučnost.