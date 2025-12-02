Ukrajina odbacuje tvrdnje Moskve da je ruska vojska zauzela Pokrovsk, dok posmatrači upozoravaju da je objava tempirana pred dolazak američkog izaslanika u Moskvu.

Ukrajinska vojska danas je odbacila izvještaj Moskve da su ruske snage zauzele strateški važan grad Pokrovsk. "Drske izjave rukovodstva zemlje agresora da je ruska vojska ‘zauzela’ ova mjesta ne odgovaraju stvarnosti", navodi se u saopštenju kijevskog glavnog štaba, misleći i na gradove Vovčansk i Kupjansk.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je rekao da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana. Peskov je naveo da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten.

Posmatrači sugerišu da bi ruska objava o vojnim osvajanjima mogla biti tempirana upravo prije posjete američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa Moskvi danas, dok Kremlj nastoji da pokaže napredak pre razgovora o mogućem mirovnom planu.

(Index/MONDO)