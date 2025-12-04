Slijepa bugarska vidovnjakinja Baba Vanga ostavila je iza sebe niz proročanstava koja i danas intrigiraju javnost. Smatra se da je predvidjela događaje poput smrti princeze Dajane, napada 11. septembra i pandemije kovida-19.

Izvor: YouTube/Screenshot/History

Prema tim navodnim predviđanjima, 2026. godinu obilježiće razorne prirodne katastrofe. Međutim, najintrigantniji detalj odnosi se na mogući kontakt sa vanzemaljcima, navodno tokom velikog sportskog događaja.

Kako se približava žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine koji će u petak biti održan u Vašingtonu, na društvenim mrežama pojavile su se spekulacije da bi upravo taj događaj mogao biti povezan s Vanginim proročanstvom. Navodno, prema interpretacijama sljedbenika, NLO bi trebalo da se pojavi kao "novo svjetlo na nebu" iznad događaja, omogućavajući prvi susret sa vanzemaljcima i donoseći svijetu odgovore umjesto straha.

Predviđeno je da će se ovaj navodni istorijski trenutak dogoditi tokom velikog sportskog događaja vidljivog ljudima širom svijeta, iako Baba Vanga nikada nije precizirala o kom sportskom takmičenju je reč.

Važno je napomenuti da Baba Vanga nije ostavila pisane zapise svojih proročanstava. Većina informacija potiče od njene rođake Krasimire Stojanove ili drugih sljedbenika koji su dokumentovali njene navodne vizije nakon njene smrti. Oni su često bili optuživani za pogrešno tumačenje njenih riječi.

Na društvenim mrežama kruže tvrdnje da se proročanstvo Babe Vange već ispunilo, povezujući ga s prolaskom tajanstvenog međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, koji će 19. decembra proći najbliže Zemlji. Uprkos nejasnoćama u interpretaciji predviđanja za 2025. godinu, tumači Vanginih proročanstava smatraju da se pomenuto „svjetlo“ nedvosmisleno odnosi na vanzemaljsku letjelicu koja se pojavljuje iznad sportskog terena.

Dok su NASA i drugi astronomi objekat proglasili bezopasnom kometom, dio javnosti, uključujući i jednog cijenjenog istraživača, i dalje vjeruje da 3I/ATLAS može biti vanzemaljska letjelica.

Pojavile su se i pretpostavke da bi "svjetlost" iz Vangine vizije mogla zapravo da označava meteorski pljusak, polarnu svjetlost ili dugo očekivanu supernovu T Coronae Borealis, udaljenu oko 3.000 svjetlosnih godina, koja bi trebalo da bude vidljiva sa Zemlje. Mnogi su očekivali da bi se taj događaj mogao poklopiti sa Super Bowlom u februaru, jednim od najgledanijih sportskih spektakala na svijetu, ali se to nije dogodilo.

Iako su Vangina predviđanja godinama intrigirala javnost, stručnjaci podsjećaju da se ona često tumače previše slobodno. Njene izjave su uglavnom bile nejasne i ostavljale su širok prostor za različite interpretacije.