Izvor: COURT TV/youtube

Danas je nastavljeno suđenje Brajanu Volšu koji je optužen za ubistvo Beograđanke Ane Volš. Tužilaštvo je otkrilo nove detalje iz istrage duge tri godine.

Juče su obje strane iznele uvodne riječi pred porotom, a tužioci su pozvali narednika policije iz Kohaseta, Harisona Šmita, kao prvog svjedoka. Porota je čula djelove nekoliko razgovora između Brajana Volša i istražitelja.

Brajan Volš, koji negira da je ubio Anu, prošlog mjeseca se izjasnio krivim po dvije blaže optužbe koje se odnose na uklanjanje tijela supruge i obmanjivanje policije.

Porota sada gleda podatke izvučene sa Brajanovog laptopa. Na pripremnom ročištu u sudu u Masačusetsu, tužilaštvo je navelo i da posjeduje preko 1.000 strana Gugl pretrage Brajana Volša.

Policajac Državne policije Masačusetsa, narednik Nikolas Gvarino, nalazi se na klupi za svjedoke i objasnio je proces izdvajanja digitalnih podataka sa uređaja, piše CNN.

Evo šta je rekao:

Internet zapis u pretraživaču Safari pokazuje da je u 4:52 ujutru 1. januara 2023. godine zabilježena Gugl pretraga koja je glasila "najbolji način da se ukloni tijelo".

U 4:54 Vošl je "kliknuo" na članak pod naslovom "10 načina da se ukloni mrtvo tijelo (ako bi zaista trebalo)“, naveo je Gvarino.

naveo je Gvarino. Minut kasnije, u 4:55, Volš je pretraživao: "Koliko vremena prođe prije nego što telo počne da se osjeća".

Gvarino je posvjedočio da podaci pokazuju da je do 5:48 ujutru Volš pregledao sadržaj tog članka "do 11 strana u dubinu".

U 9:33 ujutru, Vošl je pretraživao: "Koliko dugo traje DNK“.

Zabilježeno je i više pretraga vezanih za Tišmen Spejer, poslodavca njegove supruge.

Još jedna Google pretraga u 9:35 ujutru bila je: "da li se identifikacija može izvršiti na djelimičnim ljudskim ostacima"

Još pretraga u 9:59 ujutru bile su "kako odložiti mobilni telefon" i "kako odložiti računar".

i U 10:29, Volš je na Gugl ukucao: "moja supruga je nestala, šta treba da radim".

U 10:30 ujutru bio je preusmjeren na članak na sajtu "Hello Divorce" pod naslovom "Vaš supružnik je nestao i želite razvod".

U 11:28 je pogledao blog objavu pod naslovom "6 načina da se tijelo ukloni".

Volš je u 11:50 pretraživao "Mogu li da koristim varikinu da očistim svoje drvene podove od tragova krvi".

Takođe je kliknuo na članak "Želite da izbjegnete odgovornost za ubistvo? koristite poseban deterdžent"

Volš je posle podne, po istočnom vremenu, izvršio još nekoliko pretraga o korišćenju hidrogen peroksida za uklanjanje tragova krvi.

Ovo su Volšove pretrage od 2. januara:

U 12:27 po istočnom vremenu ukucao je: "kako testerom isijeći tijelo".

U 12:33 po istočnom vremenu pretražio je: "ručna testera najbolji alat za raskomadavanje tijela".

U 12:47 po istočnom vremenu pretražio je: "Možete li biti optuženi za ubistvo bez pronađenog tijela".

Zatim je kliknuo na stranicu na Vikipediji pod naslovom "presuda za ubistvo bez pronađenog tijela".

U 1:12 po istočnom vremenu je guglao: "može li se tijelo identifikovati ako su zubi polomljeni", kao i "odlaganje tijela u smeće".

U 2:01 po istočnom vremenu Walshe je pretražio: "Kako izvaditi hard disk iz Apple laptopa"

A ovo su pretrage od 3. januara:

U 5:02 ujutru po istočnom vremenu Volš je otvorio članak pod nazivom: "čišćenje krvi bez ostavljanja traga – 5 savjeta".

sa sajta "Aftermath Services".

U 1:05 po istočnom vremenu potražio je: "tijelo pronađeno na stanici za otpad".

U 1:12 po istočnom vremenu pretražio je: "može li tijelo da se raspadne u plastičnoj kesi".

Zatim je pretražio: "može li policija da dođe do vaše istorije pretraga bez vašeg računara".

Gvarino je potvrdio da na ovom laptopu nije bilo više pretraga od 4. januara u 8:55 ujutru, pa sve do 7. januara u 3:58 po podne.

U galeriji pogledajte fotografije Brajana Volša:

Gvarino je učestvovao u izvršenju naloga za pretres kuće Brajana Volša 8. januara 2023. Tokom tog pretresa, zvaničnici su zaplijenili tri MacBook računara, dva Ajfona -a i tri iPad-a. Gvarino je rekao da ih je odnio u laboratoriju za digitalne dokaze u kancelariji okružnog tužioca Norfoka.

Podsjetimo, narednik policijske stanice Kohaseta, Herison Šmit, rekao je da je utvrđeno da se pretrage kao što je "najbolji način da se ukloni tijelo" pronađene na iPad-u Brajanovog sina, zapravo nisu prvobitno dogodile na tom uređaju, već su bile sinhronizovane preko naloga.

Podli plan odbrane Brajana Volša

Volš je priznao da je premjestio Anino tijelo, ali i da je ometao istragu, za šta je i osumnjičen. On tada nije priznao Anino ubistvo, a nakon pripremnog ročišta koje je bilo u ponedeljak, jasno da je to taktika odbrane.

Sumnja se da Volš pokušava da prevari sud tako što će priznati sva krivična djela koja mu se stavljaju na teret, osim ubistva, kako bi dobio kaznu zatvora bila manja.

Tužilaštvo je najavilo da će saslušati 100 svedoka tokom suđenja, kako bi dokazali da je Brajan Volš ubio svoju suprugu, nakon čega se riješio njenog tijela, koje je prema dokazima iz istrage najvjerovatnije spalio.

Advokat osumnjičenog Brajana Volša, Lari Tipton, na pripremnom ročištu pred sudom u Masačusetsu, u ponedeljak je rekao da je njegov klijent zatekao tijelo svoje mrtve žene u njihovom bračnom krevetu.

Harison Šmit, inspektor koji je učestvovao u istrazi u slučaju ubistva Ane Volš, a koji je tokom iste četiri puta ispitivao Volša, svjedočio je na ročištu u ponedeljak.

