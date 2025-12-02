Ruska interkontinentalna balistička raketa "Sarmat", poznata i kao "Satana II", ponovo je doživjela neuspjeh tokom probnog lansiranja. Raketa je eksplodirala nekoliko sekundi nakon polijetanja.

Izvor: RIA Novosti/screenshot/X/@MaimunkaNews/Printscreen

Ruska interkontinentalna balistička raketa "Sarmat", poznatija kao "Satana II", ponovo je doživjela neuspjeh tokom probnog lansiranja. Hipersonična raketa, često opisivana kao "najsmrtonosnije oružje na svijetu" i sposobna da nosi nuklearne bojeve glave, eksplodirala je i srušila se samo nekoliko sekundi nakon polijetanja sa poligona Jasni u ruskoj Orenburškoj oblasti, objavili su strani mediji.

Prema dostupnim informacijama, "Sarmat RS-28" je skrenuo sa kursa, ispuštajući crne oblake dima, prije nego što se vatrena olupina strmoglavila na tlo. Raketa je pala blizu lansirne rampe, stvarajući ogromnu vatrenu loptu i ispuštajući neobičan ljubičasti dim u nebo.

The Sarmat ICBM had a failed launch. So much for Russia's so-called wonder weapon. They'd end up blowing themselves up.pic.twitter.com/Pvbun7AYRq — PaulC (@PaulConRO)November 29, 2025

Ovo je peti neuspjeli probni let strateške rakete koja Moskvi zadaje glavobolje. Podsjetimo da je tokom prethodnog testa u septembru 2024. godine raketa eksplodirala na kosmodromu Pleseck, oko 800 kilometara sjeverno od Moskve, ostavljajući za sobom ogroman krater.

Uprkos tome, ruski predsjednik Vladimir Putin je prije samo nekoliko nedelja izrazio nadu da će "Sarmat" biti spreman sledeće godine, izjavivši: "Ove godine ćemo Sarmat staviti na borbena ispitivanja, a sledeće godine ćemo ga rasporediti na borbenu dužnost."

Oružje dizajnirano za uništenje

Riječ je o raketi dugačkoj 35 metara, dometa skoro 18.000 kilometara i lansirne težine veće od 208 tona. Dizajnirana je da nosi više nuklearnih bojevih glava kojima može da gađa ciljeve u Sjedinjenim Državama i Evropi. Vjačeslav Volodin, član ruskog Savjeta bezbjednosti, ranije je tvrdio da bi raketa mogla da pogodi Evropski parlament u Strazburu za manje od četiri minuta.

Iako je njegovo puštanje u upotrebu planirano za 2018. godinu, ponovljeni neuspesi u testiranju doveli su do brojnih kašnjenja. Do danas je samo jedan let sistema Sarmat ocijenjen kao djelimično uspješan.

Analitičari: Nema sumnje da je riječ o Sarmatu

Ukrajinski portal odbrambeni portal Defense Express objavio je da snimak gotovo sigurno prikazuje Satanu II. Drugi analitičari se slažu sa ovom procjenom.

Pavel Podvig, istraživač pri UN i direktor Projekta ruskih nuklearnih snaga, rekao je za britanski Telegraf da se druge rakete mogu praktično isključiti. "Ovdje zaista postoje samo dvije opcije. Jedna je starija raketa SS-18, poznata kao Satana I, ili ova nova Sarmat. Što se tiče starije rakete, mislim da je malo vjerovatno jer ta raketa nije testirana od 2013. godine", rekao je Podvig.

Podvig je dodao da je mjesto za testiranje nove rakete premješteno iz Plesecka u vazduhoplovnu bazu Dombarovski kod Jasnog, nakon što je silos tamo uništen u eksploziji 2024. godine. Analitičari tvrde da su satelitski snimci najnovijeg neuspjelog lansiranja pokazali da je raketa pala nešto manje od kilometra od svog silosa, ostavljajući krater širine 70 metara.