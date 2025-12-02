Džakarta, najnaseljeniji grad svijeta prema najnovijim procjenama UN, suočava se s alarmantnim problemom, oko 40% grada već je ispod nivoa mora.

Prema najnovijim procjenama Ujedinjenih nacija, na vrhu liste najnaseljenijih gradova svijeta dogodila se značajna promjena: Tokio više nije broj jedan. Prestigle su ga Džakarta i Daka, čime je azijska urbana mapa dobila novo lice.

Džakarta, prijestonica Indonezije, sada je najmnogoljudniji grad na planeti, sa gotovo 42 miliona stanovnika, dok se za Daku, glavni grad Bangladeša, procjenjuje da je druga najnaseljenija metropola, sa populacijom od gotovo 37 miliona ljudi.

Na prethodnoj ljestvici iz 2018. zauzimala je 33. mjesto, a na vrhu je tada bio Tokio. No, pitanje je koliko će se Džakarta zadržati na vrhu. Daka trenutno ima 36 miliona stanovnika i "očekuje se da će postati najmnogoljudniji grad na svijetu do sredine vijeka".

Promjena u rangiranju rezultat je nove metodologije koja doslednije kategoriše gradove, varoši i ruralne oblasti, prema navodima zvaničnika UN. Ranije procjene koje su koristile podatke zemalja zasnovane na veoma različitim definicijama imale su tendenciju da daju prednost Tokiju, rekao je šef odjeljenja za procjene i projekcije stanovništva u okviru UN.

"Nova procjena obezbjeđuje međunardno uporedivije razgraničenje urbanog područja zasnovano na sličnim demografskim i geoprostornim kriterijumima", dodao je.

Džakarta tone

Inače, Džakarta, jedan od najvećih gradova na svijetu, tone. Smještena na sjeverozapadnoj obali Jave na ušću reke Cilivung, Džakarta je glavni i najveći grad Indonezije. U njemu živi skoro 11 miliona ljudi, a ako računamo i okolinu, čak 42 miliona ljudi. Ukupno, zemlja ima 276 miliona stanovnika koji se nalaze na više od 17.000 ostrva.

Džakarta tone. Oko 40 odsto površine grada već je ispod nivoa mora, prenosi Forbs. Iz tog razloga, indonežanska vlada planira da prijestonicu preseli u Nusantaru, novi grad koji nastaje na istočnoj obali ostrva Borneo, čak 870 km sjeverno od Džakarte.

Izgradnja nove prijestonice koštaće oko 35 milijardi dolara, a biće završena tek 2045. godine. Tu će se tada preseliti brojne državne institucije i oko 6.000 državnih službenika. Političari tvrde da će Nusantara do 2045. godine biti "zelena metropola", koja će se u potpunosti napajati obnovljivom energijom. Još nije sasvim jasno kako će se finansirati izgradnja nove prijestonice. Indonežanska vlada se obavezala da će obezbijediti samo 20 odsto od ukupnog iznosa, dok radi na pronalaženju drugih izvora finansiranja.

To nije prva takva ideja u svijetu

Indonežanska ideja nije prva te vrste u svijetu. Brazil je već premjestio svoj glavni grad iz Rio de Žaneira u Braziliju 1960. godine, dok je Abudža zamijenio Lagos kao glavni grad Nigerije 1991. godine. Međutim, odluka Indonezije je prva zasnovana na klimatskoj krizi. Poslednjih godina, porast nivoa mora učinio je Džakartu najbrže tonućim gradom na svijetu, što je navelo indonežanske vlasti da razmotre alternative.

Zbog prekomjernog ispumpavanja podzemnih voda, grad tone oko šest centimetara godišnje, a 40 odsto grada je već ispod nivoa mora. Ekolozi upozoravaju da bi trećina Džakarte mogla biti pod vodom do 2050. ako se uskoro nešto ne promijeni.

Kako je sve počelo?

U avgustu 2019. predsjednik Indonezije Džoko Vidodo odobrio je plan da se prestonica preseli iz Džakarte u novi grad Nusantaru. Lokacija je odabrana zbog blizine mora i činjenice da na ovom području postoji relativno mali rizik od zemljotresa, cunamija i vulkanskih erupcija. Za izbor Nusantare se takođe kaže da odražava geopolitičku viziju predsjednika Vidoda i podseća na prepoznatljivu suštinu Indonezije. Ime Nusantara bukvalno znači spoljna ostrva.