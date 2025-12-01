Delegacije SAD i Ukrajine sastale su se u ekskluzivnom klubu Šel Bej na Floridi, gdje su za stolom prepunim ukrajinskih jela vodile "teške, ali konstruktivne" pregovore o američkom predlogu za okončanje rata u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

U ekskluzivnom klubu za privatne članove Šel Bej, u vlasništvu Vitkof grupe na Floridi, delegacije SAD i Ukrajine sastale su se u "teškim, ali veoma konstruktivnim" pregovorima za stolom prepunim ukrajinskog boršča, guste čorbe od cvekle i kupusa, i holubca, ukrajinske sarme.

Služenje ukrajinskih jela može se posmatrati kao dobrodošao znak pažnje prema ukrajinskoj kulturi, ali i kao vješt diplomatski gest u vrijeme kada Amerika pokušava da ubijedi Kijev na kompromis oko mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Izvor upoznat sa najnovijim pregovorima na Floridi, u kojima su učestvovali američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, rekao je za CNN da su dve strane "napravile korak naprijed" u intenzivnim pregovorima koji predstavlja "nadogradnju na postignut napredak u Ženev", gdje je prošle nedelje održana prva runda razgovora o američkom predlogu za okončanje ruskog rata u Ukrajini.