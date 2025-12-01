NATO razmatra agresivniji odgovor na ruske sajber napade i sabotaže, uključujući mogućnost preventivnih akcija u okviru hibridnog ratovanja.

NATO razmatra zauzimanje "agresivnijeg" stava kao odgovor na ruske sajber napade, sabotaže i povrede vazdušnog prostora, izjavio je najviši vojni zvaničnik Alijanse. Admiral Đuzepe Kavo Dragone, predsjednik Vojnog odbora NATO-a, potvrdio je da zapadni vojni savez proučava mogućnost jačanja svog odgovora na hibridno ratovanje koje sprovodi Moskva, piše "Financial Times".

"Proučavamo sve… Što se tiče sajber prostora, prilično smo reaktivni. Biti agresivniji ili biti proaktivan umjesto reaktivan nešto je o čemu razmišljamo", rekao je Dragone.

Evropa je pogođena brojnim incidentima hibridnog ratovanja, od presijecanja kablova u Baltičkom moru do sajber napada širom kontinenta, od kojih se neki pripisuju Rusiji, dok porijeklo drugih ostaje nepoznato.

Zbog toga neki diplomate, posebno iz istočnoevropskih zemalja, pozivaju NATO da prestane da bude isključivo reaktivan i počne da uzvraća. Takav odgovor bio bi najizvodljiviji u slučaju sajber napada, gdje mnoge zemlje već posjeduju ofanzivne sposobnosti, ali bi bio znatno složeniji kada je riječ o sabotažama ili upadima dronova.

Preventivni udar kao odbrana?

Dragone je napomenuo da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "odbrambenom akcijom", ali je dodao: "To je dalje od našeg uobičajenog načina razmišljanja i ponašanja."

Ipak, ostavio je otvorenom mogućnost promene pristupa. "Biti agresivniji u poređenju sa agresivnošću našeg protivnika mogla bi biti opcija. Pitanja su pravni okvir, jurisdikcioni okvir, ko će to učiniti?", dodao je.

Uspjeh misije u Baltiku

Kao primjer uspješnog odvraćanja, NATO ističe svoju misiju *Baltic Sentry*, u okviru koje brodovi, avioni i pomorski dronovi patroliraju Baltičkim morem. Misija je zaustavila ponavljanje brojnih incidenata presijecanja kablova koji su se događali 2023. i 2024. godine, a za koje se sumnjiče plovila povezana s ruskom "senovitom flotom", osmišljenom za zaobilaženje zapadnih sankcija.

"Od početka misije Baltic Sentry, ništa se nije dogodilo. To znači da ovo odvraćanje djeluje", naglasio je Dragone.

