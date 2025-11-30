Papa Lav XIV stigao je u Liban gdje će apelovati za mir, posetiti pet gradova i predvoditi misu, dok zemlja i dalje trpi posledice sukoba i prošlogodišnje eksplozije u luci.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV stigao je danas u Liban, gde se očekuje da će uputiti apel za mir u sklopu druge i poslednje etape svoje prve posete inostranstvu kao poglavara Katoličke crkve.

On je doputovao je iz Turske, u kojoj je boravio četiri dana i gdje je upozorio da je budućnost čovječanstva ugrožena zbog neuobičajeno velikog broja krvavih sukoba u svijetu, osuđujući nasilje u ime religije, prenosi Rojters.

Samo nekoliko sati prije njegovog dolaska, masa ljudi se okupila duž puteva od aerodroma do predsjedničke palate, mašući libanskim i zastavama vatikana.

Papa Lav XIV će se sastati sa predsjednikom i premijerom Libana Džozefom Aunom i Navafom Salamom i održati govor.

Liban, koji ima najveći broj hrišćana na Bliskom istoku, potresen je prelivanjem sukoba iz Gaze, nakon što su Izrael i libanski šiitski militantni pokret Hezbolah ušli u rat, što je kulminiralo razornom izraelskom ofanzivom, navodi agencija.

Različite zajednice u Libanu pozdravile su posjetu pape Lava XIV, a vodeći verski poglavar Druza, šeik Sami Abi el-Muna, rekao je da Libanu "treba tračak nade koji ova posjeta donosi".

Prije dolaska pape Lava XIV na aerodormu su raspoređene pojačane snage libanske vojske i unutrašnje bezbjednosti.

Njegova povorka će proći kroz južna predgrađa Bejruta, područje pod snažnim uticajem Hezbolaha, koje je bilo teško pogođeno prošlogodišnjim napadima.

Izviđači organizacije Hezbolaha, Imam Mehdi skauti, pripremaju doček pored puta kojim će prolaziti papina kolona.

Papa Lav XIV ima gust raspored u Libanu, od nedelje do utorka posjetiće pet gradova i mjesta i potom se vraća u Rim.

Papa neće putovati na jug zemlje, koji je meta izraelskih napada.

Njegov program uključuje molitvu na mestu hemijske eksplozije u luci u Bejrutu 2020. godine, u kojoj je poginulo 200 ljudi, a pričinjena šteta od više milijardi dolara.

Papa Lav XIV će, takođe, predvoditi misu na otvorenom na bejrutskoj obali i posjetiti psihijatrijsku bolnicu, jednu od rijetkih ustanova za mentalno zdravlje u Libanu, gdje osoblje i pacijenti sa nestrpljenjem očekuju njegov dolazak, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.