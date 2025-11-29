Najmanje osmoro ranjenih prebačeno je u bolnice, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema riječima Tkačenka, jedno dijete je ranjeno u Ševčenkovskom okrugu.

Izvor: Profimedia

Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 je ranjeno, uključujući i jedno dijete, tokom masovnog ruskog napada raketama i dronovima na Kijevu noći 29. novembra, saopštile su lokalne vlasti.



Russia’s savage onslaught on Kyiv drags into its 9th hour: more than 100 drones (Shaheds, Gerberas & more) + Iskander ballistic missile, Kinzhal hypersonics & dozens of cruise variants unleashed overnight from Nov. 28-29, 2025. Ukrainian air warriors downed/suppressed 63 drones,…pic.twitter.com/Regtlf1a0z — Andrii Naumov (@Naumov_Andrii)November 29, 2025

Novinari „Kijev Independenta“ prijavili su sa terena da su čuli eksplozije i vidjeli dronove ubrzo sat poslije ponoći, dok su vlasti upozoravale na kombinovani napad dronovima i raketama. Eksplozije su se čule tokom cijele noći.

U ranim jutarnjim satima širom zemlje oglašene su sirene za vazdušnu opasnost kada je Rusija ispalila desetine raketa i stotine dronova ka prijestonici Ukrajine.

Novi talas napada u 7 sati ujutro

Oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu uslijedio je novi talas napada, kada su ruske snage ponovo lansirale desetine raketa, uključujući i hipersonične rakete Kinžal, ka Kijevu.

A residential building in the Darnytskyi district of Kyiv was hit.pic.twitter.com/oy0qWDah6j — kolibri.93 (@viktorikolibri)November 29, 2025

Oštećenja su zabilježena na najmanje šest lokacija, među kojima su višespratne stambene zgrade u opštinama Svjatošinski, Dnjiprovskij, Darnicki, Ševčenkovski i Solomjanski.

U Dnjiprovskom i Ševčenkovskom okrugu uništeni su stanovi na gornjim spratovima, dok su u Svjatošinskom i Solomjanskom okrugu oštećenja prijavljena na nižim spratovima. Požari su izbili u najmanje šest stambenih zgrada. Jedan muškarac je izvučen mrtav iz ruševina u Svjatošinskom okrugu, potvrdio je načelnik Vojne administracije Kijevske oblasti Timur Tkačenko.

#Kyiv.

Several floors of a high-rise building destroyed.



Damaged cars and craters from Shahed drones in the courtyard: these are the consequences of the enemy attack on the Solomyanskyi district.



Source: Place Kyivpic.twitter.com/eJFzUyK738 — Oriannalyla (@Lyla_lilas)November 29, 2025

Ranjeni hitno hospitalizovani

Najmanje osmoro ranjenih prebačeno je u bolnice, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema riječima Tkačenka, jedno dijete je ranjeno u Ševčenkovskom okrugu.

Kyiv is facing an intense, hours-long wave of drones and missiles — the assault has been ongoing for 8 hours.pic.twitter.com/mlUzetnqBi — Defence Index (@Defence_Index)November 29, 2025

Nakon novog talasa napada, stanovnici više dijelova grada ostali su bez struje. Kličko je potvrdio da zapadni dio Kijeva nema električnu energiju i da ekipe hitnih službi rade na njenom obnavljanju. Naveo je i da smanjeni pritisak vode utiče na stambene zgrade na desnoj obali grada.

Napadi na širem području Kijevske oblasti

U Kijevskoj oblasti, na periferiji grada, najmanje dvije osobe su ranjene. Devetospratna stambena zgrada je oštećena u napadima na grad Brovari, potvrdio je regionalni guverner Mikola Kališnik.

Explosions rock Dnipropetrovsk Geran missiles land in the Vyshgorod district of the Kyiv region About 35 Geran missiles are heading to targets in Ukraine Explosions rock Kyiv again ❗️A Geran missile landing on a target in Brovary was captured on videohttps://t.co/4md3mZMOQg — Dorobanțu Gabriel (@DorobanuGabrie1)November 29, 2025

Oštećeno je više kuća, kao i 20 garaža širom oblasti, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Nekoliko dana ranije, u drugom masovnom ruskom napadu na Kijev, poginulo je sedam ljudi, a ranjeno još 20.