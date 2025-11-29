Indijska ekonomija ubrzala je u kvartalu zaključno sa septembrom, uz podršku snažne lične potrošnje i proizvodnje u uslovima globalne trgovinske nestabilnosti, pokazali su podaci statističkog ureda.

Izvor: YouTube/Printscreen/aapke Facts/Ilustracija

U drugom kvartalu fiskalne 2025/2026. godine realni indijski bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 8,2 odsto u odnosu na isti period fiskalne 2024/2025, objavio je statistički ured (NSO).

U prethodna tri mjeseca uvećan je 7,8 odsto, prenosi Hrportfolio.

Podaci za period od juna do septembra prošle godine pokazali su rast aktivnosti od 5,6 odsto.

Indijska ekonomija nadmašila je tako stopu rasta od osam odsto uprkos pritisku američkih carina na uvoz indijske robe koje su u septembarskom kvartalu udvostručene, na čak 50 odsto.

Nominalni BDP porastao je 8,7 odsto, pokazuju podaci statističkog ureda.

Dodana vrijednost u proizvodnom sektoru porasla je 9,1 odsto, a sličnu stopu rasta bilježio je i uslužni sektor, odražavajući skok u prvom redu u segmentu finansijskih, nekretninskih i profesionalnih usluga. U građevinarstvu uvećana je7,2 odsto.

Aktivnost u poljoprivrednom sektoru uvećana je svega 3,5 odsto, a komunalne usluge poput snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom 4,4 odsto, signalizirajući slabiji period za te segmente privrede.

Lična potrošnja bila je oslonac ekonomiji u periodu od jula do septembra, uz realne izdatke domaćinstava za konačnu potrošnju veće za 7,9 odsto nego prošle godine. Podaci o potrošnji signaliziraju stabilnu potražnju uprkos kontinuiranim monsunskim uslovima.

U prvih šest mjeseci fiskalne 2025/2026. godine indijski BDP uvećan je osam odsto, gotovo dva procentna boda snažnije nego u istom periodu fiskalne 2024/2025.