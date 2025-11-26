Aviokompanije širom svijeta otkazuju letove za Venecuelu nakon upozorenja američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA) na "pogoršanje bezbjednosne situaciјe i povećanu voјnu aktivnost".

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro zakleo se da će se suprotstaviti svakom pokušaju SAD da svrgnu njegovu vladu i poručio okupljenim pristalicama tokom marša u prijestonici Karakasu da "neuspjeh nije opcija".

Skaj njuz prenosi da je ovaj 63-godišnjak, obučen u kamuflažnu uniformu, mahao mačem tokom govora održanog usred rastućih tenzija s administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Moramo da budemo spremni da branimo svaki centimetar ove blagoslovene zemlje od imperijalističke pretnje ili agresije, bez obzira odakle dolazi", kazao je Maduro.

Britanska televizija podseća da američka vojska od septembra izvodi vazdušne udare na brodove osumnjičene za trgovinu drogom u međunarodnim vodama, pri čemu je ubijeno najmanje 80 ljudi.

Vašington je tvrdio da je više takvih brodova kretalo iz Venecuele ka SAD, a Maduro je raspoređivanje američkih mornaričkih trupa, među kojima je i najveći ratni brod na svijetu, ocijenio napad na suverenitet njegove zemlje.

Kuba je juče takođe optužila Vašington da nastoji da nasilno svrgne Madura sa vlasti i nazvala američko vojno prisustvo u regionu "preuveličanim i agresivnim".

Bruno Rodrigez, kubanski ministar spoljnih poslova, rekao je da bi svrgavanje lidera Venecuele bilo izuzetno opasno i neodgovorno, čak ni ne uzimajući u obzir da predstavlja kršenje međunarodnog prava.

"Apelujemo na narod SAD da zaustavi ovo ludilo. Vlada SAD bi mogla da izazove ko zna koliko smrtnih slučajeva i stvori nezamisliv scenario nasilja i nestabilnosti", kazao je Rodrigez.

Skaj njuz navodi da izvještaji ukazuju da SAD planiraju da pokrenu novu fazu operacija vezanih za Venecuelu u narednim danima.

