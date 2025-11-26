Američki dobrovoljac u Ukrajini zarobio nekoliko ruskih vojnika.

Izvor: X/Printscreen/@Osint613

Amerikanac se pridružio 63. mehanizovanoj brigadi ukrajinske vojske i nedavno je učestvovao u akciji u kojoj je zarobljeno nekoliko ruskih vojnika, piše "24tv.ua". To se dogodilo na jednoj od tačaka Limanskog pravca u Ukrajini.

Amerikanac koji se odaziva na ime Brus je snimio video tokom akcije "čišćenja" Serebrjanskog šumskog područja. U toku ove akcije, četiri ruska vojnika su se predala Ukrajincima.

"Na koljena, molim vas", rekao je Brus ruskim vojnicima.

On im se prikrao i naredio im da se predaju. Ono što se vidi na njegovom snimku jeste da govori ukrajinski jezik vrlo tečno i razgovjetno.

"Pogledajte stepen znanja ukrajinskog jezika američkog vojnika i posebno njegovu ljubaznost, čak su i Rusi bili iznenađeni", naveli su iz njegove 63. mehanizovane brigade.