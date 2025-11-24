Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan telefonski su razmijenili mišljenja o ukrajinskom sukobu i američkim mirovnim predlozima, dok Turska nudi Istanbul kao moguću platformu za pregovore koji bi mogli promijeniti tok rata.
Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rešenje i bilateralnoj agendi.
"Održana je razmjena mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje", saopštila je pres-služba Kremlja.
Putin je napomenuo da su američki predlozi, kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.
Erdogan je, sa svoje strane, izrazio namjeru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbijedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima.
Pored toga, turski lider je podijelio svoje utiske o posjeti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20. U kontekstu bilateralnih odnosa, predsjednici su razgovarali o saradnji sa akcentom na proširenje trgovinskih i investicionih veza i realizaciju energetskih projekata.