Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan telefonski su razmijenili mišljenja o ukrajinskom sukobu i američkim mirovnim predlozima, dok Turska nudi Istanbul kao moguću platformu za pregovore koji bi mogli promijeniti tok rata.

Izvor: Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rešenje i bilateralnoj agendi.

"Održana je razmjena mišljenja o situaciji oko Ukrajine, uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje", saopštila je pres-služba Kremlja.

Putin je napomenuo da su američki predlozi, kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio namjeru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbijedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima.

Pored toga, turski lider je podijelio svoje utiske o posjeti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20. U kontekstu bilateralnih odnosa, predsjednici su razgovarali o saradnji sa akcentom na proširenje trgovinskih i investicionih veza i realizaciju energetskih projekata.