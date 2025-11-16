Mađarski premijer Viktor Orban istakao je da Donald Tramp podržava forintu, u slučaju da dođe do napada trgovaca na berzi i da je tu da pomogne u slučaju ekonomske krize.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je Trampova administracija spremna da podrži mađarsku valutu, forintu, ako bude napadnuta od strane trgovaca na berzi, dok desničarski lider nastavlja da se hvali ekonomskom podrškom svog saveznika, predsjednika Donalda Trampa, dok povećava državnu potrošnju pred parlamentarne izbore u Mađarskoj sljedeće godine.

U intervjuu za državne medije u petak, Orban se pohvalio „finansijskim štitom“ koji je, kako tvrdi, obezbijedio od američke vlade.

Orban je rekao da se ovaj navodni štit zasniva na „četiri ili pet međunarodno poznatih, transparentnih i vidljivih“ finansijskih instrumenata, koji bi se aktivirali samo ako zemlja zapadne u ekonomske poteškoće.

On takođe tvrdi da je mađarska forinta „redovno“ pod napadom trgovaca na berzi, ne iznoseći nikakve dokaze, te dodaje da će se u takvom slučaju aktivirati podrška koju su obećale SAD, prenosi Forbes.

Sastanak u Bijeloj kući

Orbanove tvrdnje dolaze uprkos činjenici da je mađarska valuta stabilna i da je ojačala u odnosu na euro ove godine. Forinta je ove sedmice samo neznatno oslabila nakon što je Mađarska povećala cilj budžetskog deficita na pet procenata kako bi omogućila povećanje državne potrošnje pred izbore u aprilu sljedeće godine.

Bijela kuća još nije javno komentarisala Orbanove tvrdnje o „finansijskom štitu“. Prošle sedmice, Orban je takođe dobio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija u Bijeloj kući zbog korišćenja ruske nafte i gasa. Prošlog mjeseca, Trampova administracija uvela je novi paket sankcija usmjerenih na dvije najveće ruske naftne kompanije, Rosnjeft i Lukoil, i zaprijetila dodatnim mjerama ako Moskva ne pristane na prekid vatre u ratu u Ukrajini.

Prije sastanka, Orban je tvrdio da je pristup ruskoj nafti i gasu ključan za mađarsku ekonomiju.

"Mrzi rat i ne želi da naudi Mađarskoj"

"Sve dok se predsjednik Sjedinjenih Država zove Donald Tramp i sve dok Mađarska ima nacionalnu vladu, smanjenje troškova računa za energiju će se nastaviti", poručio je.

Dodao je da je to bio "međusobni dogovor" između dva lidera i da birokrate rade na tome da ga stave na papir, ali da to nije toliko važno. Orban je pohvalio Trampa, rekavši da je on osoba koja mrzi rat i "želi izvršiti pritisak na Ruse, ali ne želi da našteti Mađarskoj".