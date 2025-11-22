Bivši predsjednik Brazila Žair Bolsonaro uhapšen je u svojoj vili u glavnom gradu Braziliji, saopštila je policija te južnoameričke države.

Izvor: EPA/JOEDSON ALVES

„Sproveden je preventivni nalog za hapšenje koji je odobrio Vrhovni savezni sud”, navodi se u policijskom saopštenju.

Neimenovani izvor izjavio je za Rojters da je preventivna mjera vezana za uslove Bolsonarovog kućnog pritvora, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Brazilski mediji naveli su da je Bolsonaro odveden u bazu savezne policije nedaleko od predsjedničke palate, prenosi Gardijan.

Njegove pristalice saopštile su da će se okupiti ispred luksuznog doma u kom Bolsonaro živi u kućnom pritvoru od avgusta.

Bolsonaro je u septembru osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog organizovanja puča kako bi se spriječilo da pobjednik izbora 2022. Luiz Inasio Lula da Silva preuzme vlast.

Sud još nije odredio zatvorsku kaznu za Bolsonara jer je u toku niz sudskih postupaka i žalbi

Bolsonaro se više od tri mjeseca nalazio u strogom kućnom pritvoru u odvojenom slučaju u kom se tereti da je navodno pokušao da utiče na Sjedinjene Američke Države (SAD) da zaustave krivični postupak protiv njega.

Početkom septembra Vijeće Vrhovnog suda Brazila osudilo je Bolsonara zbog planiranja državnog udara kako bi ostao na vlasti nakon poraza na izborima 2022.

„Bolsonaro je pokušao da uništi osnovne stubove demokratske vladavine prava, a najteža posljedica toga bila bi povratak diktature u Brazil”, rekao je tada sudija Vrhovnog suda Aleksandre de Moraeš.

Bolsonaro je optužen za učešće u naoružanoj organizaciji, pokušaj nasilnog ukidanja demokratije, organizovanje državnog udara i oštećenje vladine imovine i kulturnih dobara.

„Adekvatno ćemo odgovoriti na ovaj lov na vještice”, kazao je povodom presude Bolsonaru državni sekretar SAD Marko Rubio.

Advokati Žaira Bolsonara tvrdili su da je nevin po svim tačkama optužnice.