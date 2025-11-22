NATO avioni bili su aktivni više od dva sata nakon što su ruski dronovi izvršili udare u Odesi i u blizini rumunsko-ukrajinske granice.

Izvor: Profimeda

Jedna NATO zemlja bila je primorana da podigne dva borbena aviona nakon još jedne noći ruskih napada na Ukrajinu. Dva rumunska F-16 borbena aviona poletjela su u petak uveče nakon što su ruski dronovi lansirani na Odesu.

Romanian F-16s monitored the border after Russian drones struck near Odessa; air alert issued, no airspace violations, Orlivka checkpoint damaged.https://t.co/rCcnwwBXoj — The Odessa Journal ⚓ (@Odessa_Journal)November 22, 2025

„Dva borbena aviona F-16 Fighting Falcon poletjela su tokom noći između 21. i 22. novembra iz 86. vazdušne baze radi nadzora vazdušne situacije na granici s Ukrajinom, u kontekstu napada koje je izvršila Ruska Federacija u blizini rečne granice s Rumunijom“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije, prenosi britanski list Ekspres.

Oko 1:30 sati ujutru podignuta je uzbuna u regionu Tulča, na krajnjem istoku Rumunije, koji se graniči s Ukrajinom. Nijedan dron nije ušao u rumunski vazdušni prostor, a oko dva sata kasnije avioni su vraćeni u bazu u Borči.

Last night, russian terrorists shelled the Ukrainian-Romanian border checkpoint at Orlivka. It’s currently out of service.



Europe will probably swallow it again and chew their snot — because there were a whole 10 meters left to the border.pic.twitter.com/CZkvyA4D15 — UAVoyager (@NAFOvoyager)November 22, 2025

☄#Russiaattacked the#Orlivkaborder checkpoint with “Shaheds” overnight, on the border with#Romania.



The checkpoint has suspended its operations, the customs service reported.



Telegram channels in Odesa are publishing footage of the explosions from the Romanian side.pic.twitter.com/qh2bFa6EBE — News.Az (@news_az)November 22, 2025

„U stalnom smo kontaktu sa našim saveznicima, delimo operativne informacije u realnom vremenu i delujemo odlučno kako bismo garantovali bezbjednost Rumunije i istočnog krila NATO-a“, navelo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

Ruske snage tokom noći napale su ukrajinski granični prelaz s Rumunijom, oštetivši trajektni terminal, saopštile su ukrajinske vlasti. Zvaničnici su naveli da je međunarodni kontrolni punkt privremeno zatvoren, a putnicima se savjetuje da koriste obližnje prelaze.

Guverner Odese, Oleh Kiper, potvrdio je da je Rusija izvela još jedan težak napad na oblast na jugu Ukrajine. Uprkos naporima PVO, oštećeni su neki civilni objekti, uključujući fasade, krovove i prozore upravnih zgrada. Jedanaest kamiona na parkiralištu je oštećeno, a dvije osobe su ranjene i primaju medicinsku pomoć.

Prelaz Orlivka-Isaccea glavni je kontrolni punkt između Ukrajine i Rumunije. Trajektna linija opslužuje teretna, putnička i privatna vozila, a omogućuje i pešački saobraćaj.

Rusija je više puta napadala ovaj prelaz od početka rata. Operacije su tamo obustavljene zbog napada u oktobru 2024. godine, dok je trajektni terminal bio privremeno zatvoren i u oktobru 2023. godine nakon napada na obližnju lučku i graničnu infrastrukturu.