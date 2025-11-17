Sud u Bangladešu osudio je bivšu premijerku Šeik Hasinu Vazed na smrtnu kaznu zbog zločina protiv čovečnosti i brutalnog gušenja antivladinih protesta prošle godine.

Sud je osudio bivšu premijerku Bangladeša Šeik Hasinu Vazed na smrt zbog brutalnog suzbijanja antivladinih protesta prošle godine. Hasini, kojoj je suđeno u odsustvu, proglašena je krivom za više zločina protiv čovječnosti. Ona trenutno živi u egzilu u Indiji.

Veće od trojice sudija Međunarodnog krivičnog tribunala, domaćeg suda za ratne zločine u Bangladešu, izreklo je presudu u ponedeljak, ocjenivši da je Hasina odgovorna za podsticanje policijskih snaga na stotine vansudskih pogubljenja.

Sudnicom, u kojoj su prisustvovali i pojedini članovi porodica žrtava, prolomio se aplauz kada su sudije objavile presudu.

"Šeik Hasina je počinila zločine protiv čovječnosti svojim podsticanjem, naređenjima i propustom da preduzme kaznene mjere", rekao je jedan od sudija prilikom obrazlaganja presude.

Sudije su navele da je "bilo kristalno jasno" da je ona "podsticala aktiviste svoje stranke... i, štaviše, da je jasno izrazila da je naredila ubijanje i eliminaciju studenata koji su protestovali". Sud je istakao da je tokom protesta 2024. godine vjerovatno ubijeno oko 1.400 demonstranata, dok je do 25.000 povrijeđeno.