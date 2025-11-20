U Rusiji žene, nazvane "crne udovice", udaju se za mobilisane vojnike kako bi, u slučaju njihove smrti u Ukrajini, ostvarile državnu novčanu nadoknadu, do 160.000 dolara.

Neke Ruskinje, koje tamošnji mediji nazivaju "crnim udovicama", udaju se za mobilisane vojnike ili pritiskaju svoje partnere da se prijave u vojsku kako bi ostvarile pravo na državnu nadoknadu kada ti muškarci budu ubijeni u Ukrajini, objavio je Foreign Policy u ponedeljak.

Stalan dotok novih vojnika ključan je za rusku vojnu strategiju, koja pokušava da savlada ukrajinsku odbranu pukom brojnošću. Pošto se muči da održi potreban nivo regrutacije, Kremlj sve više novca ulaže u to da povrede ili smrt u službi ruske takozvane "specijalne vojne operacije" izgledaju kao privlačna opcija.

Od 2025. godine, vrijednost za ubijene, odnosno "novca za kovčeg", koji se dodjeljuje porodici ruskog vojnika poginulog u Ukrajini, može iznositi i do 13 miliona rubalja (160.000 dolara).

Nije iznenađujuće da je to dovelo i do zloupotrebe sistema , uključujući i od strane samih vojnika.

Ranije ove godine, ukrajinska obavještajna služba objavila je informacije o širokoj korupcionaškoj šemi koju je sprovodila jedna ruska jedinica koja se bori u Ukrajini. Učesnici su od države potraživali nadoknade za izmišljene povrede.

Jedna žene koja je radila u vojnom regrutnom centru, udala se za muškarca koji se prijavio u vojsku dan nakon vjenčanja. Od države je tražila više od 3 miliona rubalja (37.000 dolara) kada je on poginuo u Ukrajini četiri mjeseca kasnije, ali je ruski sud na kraju presudio da je brak bio "fiktivan" nakon što je pokojnikov brat osporio njen zahtjev.

U drugom slučaju, agentkinja za nekretnine savjetovala je svoje klijente da se vjenčaju sa vojnicima raspoređenim u Ukrajini kako bi, nakon njihove smrti, dobili dovoljno novca za učešće pri kupovini njenih nekretnina. Prema navodima Meduze, ona je taj savet opisala kao "poslovni plan".

Postoje i izvesni dokazi o tome da takozvane "crne udovice" djeluju kao dio kriminalnih grupa. Četiri osobe uhapšene su u Sibiru u maju ove godine, prema ruskim medijima - sama žena, korumpirani policajac koji je identifikovao mete i još dvije osobe. Žena, "Natalija", navodno se udala i zatražila državnu nadoknadu zbog smrti četvorice različitih muškaraca.

