Počelo je suđenje za požar u diskoteci Puls u Kočanima, sa čak 34 optužena i tri firme, gotovo osam mjeseci nakon tragedije u kojoj je poginulo 63 ljudi, a više od 200 povrijeđeno.

Izvor: Instagram/sitel.tv/Printscreen

Sudnica u Idrizovu bila je potpuno ispunjena jutros na prvom ročištu u sudskom postupku za požar u diskoteci Puls u Kočanima. Među prisutnima su bili optuženi, njihovi advokati, tužioci, porodice poginulih, preživjeli i brojne novinarske ekipe, uključujući i strane medije. Neki od povrijeđenih u požaru stigli su na ročište, dok su članovi porodica poginulih nosili majice sa fotografijama žrtava, piše Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ukupno su optužene 34 osobe i tri firme, što ovo suđenje čini izuzetno obimnim ne samo zbog broja odbrana, već i zato što postupak pokriva period od čak 13 godina. Proces počinje oko osam mjeseci nakon tragedije u kojoj je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. Porodice žrtava tokom proteklih mjeseci svake subote organizovale su "Marš za anđele" u Kočanima, tražeći pravdu. Uoči početka suđenja protestovali su i u Skoplju, gdje su dobili podršku hiljada građana, navodi RSE.

Niz propusta doveo do tragedije

Tragedija se dogodila u noći između 15. i 16. marta, tokom nastupa muzičke grupe DNA. Iskre iz pirotehnike zapalile su plafon, požar se proširio u sekundi, a panika i uzak izlaz doveli su do stampeda.

Prema optužnici, objekat nije ispunjavao ni minimalne tehničke uslove za rad, nije imao odobrenje za rekonstrukciju, osnovni projekat, niti elaborat o zaštiti od požara, eksplozija i opasnih materija. Nije postojao ni plan ni procjena zaštite i spasavanja.

Među 34 optužena nalaze se vlasnici i menadžeri firmi Klasik DM, Kočani sa podružnicom Kabare Puls i MMM Kafe – Kočani, koje su od decembra 2012. vodile ugostiteljsku djelatnost u klubu. Optužen je i brat vlasnika diskoteke, koga tužilaštvo tereti da je bio zadužen za prodaju ulaznica, kontrolu broja gostiju i provjeru njihove starosti.

Tužilaštvo navodi da je te večeri u Pulsu bilo više od 500 ljudi.

Na optuženičkoj klupi su i tri bivša gradonačelnika Kočana: Ljupčo Papazov (VMRO-DPMNE), koji je bio na funkciji u vrijeme tragedije, te njegovi prethodnici Nikolčo Iliev (SDSM) i Ratko Dimitrovski (VMRO-DPMNE).

Slučaj vodi sutkinja poznata po procesu za autobusku nesreću

Tužitelji tvrde da su znali da klub radi, iako nije bio registrovan u opštinskom registru u skladu sa zakonom, te da nisu preduzeli ništa i time omogućili nelegalan rad kabarea. Optuženi su i bivši ministri ekonomije Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, državni sekretar, kao i pet službenika ministarstva nadležnog za izdavanje dozvola za noćne klubove.

Među optuženima je i aktuelni ministar bez portfelja Šaban Saliu, koji se tereti po osnovu svoje ranije funkcije, direktora Direkcije za zaštitu i spasavanje, zajedno sa još trojicom bivših direktora i generalnim inspektorom koji je vodio inspekcijsku službu u Službi državne bezbednosti.

Krivični progon obuhvata i lokalne inspektore, uključujući troje građevinskih inspektora iz Opštine Kočani, kao i pripadnike obezbjeđenja kluba, piše RSE.

Slučaj vodi sutkinja Dijana Gruevska-Ilievska iz Osnovnog krivičnog suda u Skoplju, poznata i po procesu za autobusku nesreću Durmo Tursa u Laskarcima 2019. godine, u kojoj je poginulo 16 ljudi.

Vrhovni sud dodijelio je predmet skopskom sudu uz obrazloženje da sudovi u Štipu i Strumici nemaju dovoljno sudija za ovako složen krivični predmet. Takođe je zaključeno da postupak treba da vode sudije sa dovoljno iskustva i stručnog znanja kako bi se obezbijedio efikasan, profesionalan i zakonit proces i povećalo poverenje javnosti.