Poznata ruska radio-stanica UVB-76, nadimkom "Radio Sudnjeg dana", poslala je u ponedeljak signal u kojem se čuo glas koji pominje državu Letoniju.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Ruski "Radio sudnjeg dana" poslao je zlokobnu poruku za koju mnogi strahuju da otkriva koja država je sledeća meta nakon Ukrajine, piše Dejli mejl. Stanica, koja je inače aktivna od Hladnog rata, emitovala je niz zvukova, a pritom se čuo glas kako govori "Letonija".

Signal je poslat u ponedeljak, a mnogi na društvenim mrežama su izrazili zabrinutost da bi to moglo da znači da Rusija planira ofanzivu u susjednoj zemlji.

Naravno, treba napomenuti da je Letonija članica NATO-a i da bi se u slučaju napada aktivirao Član 5, koji kaže da se "oružani napad na jednu članicu NATO-a smatra napadom na sve članice".

Šta je Radio Sudnjeg dana?

"Radio Sudnjeg dana" je nadimak ruske kratkotalasne radio stanice UVB-76. Radi od 1970-ih i obično emituje jeziv zvuk sličan neispravnom uređaju.

Stručnjaci sugerišu da je stanica povezana sa ruskom strateškom vojnom komandom i da se vjerovatno koristi za slanje tajnih naređenja, jer se učestalost signala obično povećava u kriznim situacijama kao što je rat u Ukrajini. Međutim, ove teorije nisu dokazane.