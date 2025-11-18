Djevojčica Marija (12) koja ima srpsko i njemačko državljanstvo napala je nožem policajce, koji su je potom upucali u stomak u Bohumu u Njemačkoj.

Srpska djevojčica, koju je njemačka policija upucala u stomak, i dalje se nalazi u kritičnom stanju, a sada su se pojavili novi detalji o hororu koji se dogodio u Bohumu.

Podsjetimo, jezivo ranjavanje djevojčice, koja ima srpsko i njemačko državljanstvo, dogodilo se u noći s nedelje na ponedeljak u stanu njene majke. U pitanju je djevojčica koja boluje od dijabetesa i koja ima oštećen sluh, baš kao i njena majka.

Stravičnom incidentu prethodila je opsežna potraga za djevojčicom, koja je u nedelju nestala iz doma u Minsteru (Sjeverna Rajna-Vestfalija), što joj nije bio prvi put. Policija iz Bohuma se priključila potrazi u nedelju uveče, nakon što je dobila konkretnu dojavu da je djevojčica kod majke koja je ranije nad njom izgubila starateljstvo. Majka, koja je takođe gluva, rekla je da je djevojčica došla kod nje nakon što je došlo do svađe u školi.

Šta se dogodilo u stanu?

Prema navodima, policija je zazvonila na vrata majke oko 00:30 časova, nakon čega se dogodio tragični incident. Policija je potegla oružje nakon što je, navodno, djevojčica krenula na policajce naoružana sa dva noža. Međutim, sada kruži priča da je dijete stajalo na dva metra od njih i da nije nasrnulo na pripadnike organa reda.

Ono što je poznato jeste da je jedan od policajaca uzeo tejzer, dok je drugi izvadio pištolj i ispalio najmanje jedan metak, pogađajući djevojčicu u stomak. Nije poznato da li su policajci upozorili djevojčicu, i ako jesu, da li ih je čula, zbog čega ostaje nejasno da li je upotreba vatrenog oružja bila proporcionalna ili neophodna.

Inače, od trenutka od otvaranja vrata stana do upucavanja djevojčice prošlo je veoma malo vremena, te se osnovano sumnja na "nedostatak ili vrlo malo komunikacije" policajaca i djevojčice. Takođe, radilo se o "vremenski osjetljivoj operaciji" jer djevojčica nije uzela vitalni lek (insulin) poslednjih dvanaest sati, te su policajci navodno imali namjeru da je brzo odvedu kod lekara.

Odakle djevojčici noževi?

Prema ranijem pisanju njemačkih medija, majka nije otvarala sat vremena vrata, zbog čega su policajci pozvali bravara da obije stan. Ipak, majka je otvorila vrata prije nego što je bravar pristupio obijanju. Tada je, navodno, majka tijelom pokušala da spriječi policiju da uđe, a policajci su vidjeli kako djevojčica trči hodnikom prema kuhinji.

Majka je tad savladana, izvučena u hodnik gdje su joj stavljene lisice, a ubrzo potom odjeknuo je najmanje jedan pucanj. Djevojčica je, naime, kada je otrčala u kuhinju uzela dva velika mesarska noža iz držača. Navodno je udaljenost do policajaca bila samo dva metra. Prema trenutnom stanju istrage, "policajci su se vjerovatno osjećali primoranim da odmah pucaju u samoodbrani".

