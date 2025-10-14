Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu zbog navodnog ruskog pasoša, čime je praktično smenjen s funkcije. Truhanov najavljuje žalbu, dok javnost raspravlja o političkim i pravnim posledicama poteza.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oduzeo je državljanstvo gradonačelniku Odese Genadiju Truhanovu nakon višegodišnjih optužbi da poseduje ruski pasoš. Ovom odlukom Truhanov je praktično razrešen dužnosti gradonačelnika, prenosi Kyiv Independent.

"Prisutnost ruskog državljanstva potvrđena je kod određenih pojedinaca. Odluka je potpisana", saopštio je Zelenski, ne pominjući direktno ime gradonačelnika Odese. Međutim, izvori iz bezbednosnih službi potvrdili su za Kyiv Independent da se odluka odnosi na Truhanova, kao i na baletskog umetnika Sergeja Polunjina i bivšeg političara Olega Carjova, koji obojica žive u Rusiji i javno podržavaju agresiju na Ukrajinu. Truhanov, koji za razliku od njih živi u Ukrajini, najavio je da će se žaliti sudu. Vest je usledila nakon višednevnih spekulacija, dok je gradonačelnik istovremeno upozoravao na "provokacije" i negirao posedovanje ruskih dokumenata.

Dugogodišnje optužbe

Informacije o tome da Truhanov ima rusko državljanstvo kruže još od 2014. godine. Ukrajinski novinari su, pozivajući se na pribavljenu dokumentaciju, tvrdili da je gradonačelnik nekada imao ruski pasoš. Nakon što je to više puta negirao, pasoš mu je 2017. godine poništen odlukom ruskog suda zbog navodnih proceduralnih grešaka. Truhanov je tvrdio da je za taj pasoš saznao preko interneta.

Godinu dana kasnije, Projekat za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) objavio je kopiju njegove ruske putne isprave i ofšor dokumenata koji su pokazivali da je bio prijavljen kao stanovnik grada Sergijev Posad u Moskovskoj oblasti.

Prošle godine aktivista Sergej Sternenko objavio je dokumenta koja navodno potvrđuju da Truhanov i dalje ima rusko državljanstvo. Podaci su ukazivali i na to da je osoba istog imena podnela zahtev za otvaranje bankovnog računa u Rusiji samo nekoliko nedelja pre početka invazije u punom obimu.

Skandali i optužbe za korupciju

Truhanov (60) je na čelu Odese od 2014. godine i dva puta je reizabran. Njegovu političku karijeru prate brojni skandali, uključujući optužbe za korupciju, ali je do sada uspevao da zadrži funkciju. Dugo je smatran proruskim političarem, ali se nakon početka rata predstavljao kao ukrajinski patriota. Ipak, odbijao je uklanjanje sovjetskih spomenika i preimenovanje ulica u okviru procesa dekomunizacije.

Godine 2018. optužen je za proneveru 2,2 miliona dolara prilikom kupovine zgrade fabrike "Krajan" za potrebe gradske uprave po uvećanoj ceni. Iako ga je sud u Odesi 2019. godine oslobodio krivice, ta presuda je 2021. ukinuta, a slučaj ponovo otvoren.

Pritisak centralne vlasti

Prema rečima političkog analitičara Ihora Rejteroviča, potvrda o Truhanovljevom ruskom državljanstvu može da izazove ozbiljne političke posledice, jer "očigledno datira mnogo ranije".

"Truhanov je, naravno, kompromitovan. Ali kada imate takvog gradonačelnika, uvek ga možete držati na kratkoj uzici i biti sigurni da neće delovati protiv centralne vlasti", izjavio je Rejterovič za Kyiv Independent.

Odluka o oduzimanju državljanstva doneta je samo nekoliko nedelja nakon što su Odesu pogodile razorne poplave u kojima je poginulo najmanje 10 osoba. Lokalne vlasti bile su na meti kritika zbog lošeg upravljanja krizom. "Sve mora da se rešava dosledno i pošteno. Pozabavićemo se situacijom u Odesi", poručio je Zelenski pre tri dana.

(MONDO/Index)