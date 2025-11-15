Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povrijeđene osobe.

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.

Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.

Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.

ARGENTINA | A powerful explosion rocked the Ezeiza industrial zone, south of#BuenosAires, triggering a massive fire. At least 22 people were rushed to the hospital. The shockwave affected homes & factories for miles around. The cause of the deflagration is to be determined.pic.twitter.com/Dsopdr1mTo — Nanana365 (@nanana365media)November 15, 2025

Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povrijeđene osobe. U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.

Hasta parece un misilazo



Así se vio la explosión de#Ezeizadesde un avión en Buenos Aires,#Argentinapic.twitter.com/WYuH9yPhwU — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo)November 15, 2025

Kako pišu mediji, požar je doveo do otkazivanja letova.