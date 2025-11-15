Najmanje devet osoba je poginulo, a 27 je povrijeđeno kada je gomila zaplijenjenih eksploziva eksplodirala u policijskoj stanici u indijskom Kašmiru, rekao je danas šef policije te regije.
Šef policije za regiju Džamu i Kašmir, Nalin Prabhat, naveo je na konferenciji za novinare da su među poginulima policajci i forenzičari koji su u tom trenutku pregledali eksploziv, prenosi Rojters.
On je kazao da se istražuje uzrok eksplozije koja se dogodila u petak veče, kao i razmjere nastale štete.
Prabhat je naveo da su forenzička i hemijska ispitivanja ranije zaplijenjenih eksplozivnih materijala bila u toku kada je došlo do “slučajne eksplozije“.
„Bilo kakva druga nagađanja o uzroku ovog incidenta su nepotrebna“, rekao je Prabhat.
Policijski izvor je naveo da je identifikacija tijela u toku, jer su neka potpuno izgorjela.