Najmanje devet osoba je poginulo, a 27 je povrijeđeno kada je gomila zaplijenjenih eksploziva eksplodirala u policijskoj stanici u indijskom Kašmiru, rekao je danas šef policije te regije.

Šef policije za regiju Džamu i Kašmir, Nalin Prabhat, naveo je na konferenciji za novinare da su među poginulima policajci i forenzičari koji su u tom trenutku pregledali eksploziv, prenosi Rojters.

On je kazao da se istražuje uzrok eksplozije koja se dogodila u petak veče, kao i razmjere nastale štete.

Prabhat je naveo da su forenzička i hemijska ispitivanja ranije zaplijenjenih eksplozivnih materijala bila u toku kada je došlo do “slučajne eksplozije“.

„Bilo kakva druga nagađanja o uzroku ovog incidenta su nepotrebna“, rekao je Prabhat.

Policijski izvor je naveo da je identifikacija tijela u toku, jer su neka potpuno izgorjela.