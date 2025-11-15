SZO je "bolest iks" rangirala kao prioritetnu bolest u svojoj kampanji za podizanje svijesti.

Države članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) započele su prvo razmatranje nacrta aneksa Pandemijskog sporazuma kojim se uspostavlja PABS sistem za pristup patogenima i raspodjelu koristi.

Nacrt je bio glavna tema Trećeg sastanka Međuvladine radne grupe (IGWG), održanog od 3. do 7. novembra u Ženevi. PABS je ključni dio globalnog sporazuma usvojenog ranije ove godine, a cilj mu je omogućavanje brze razmjene materijala i genetskih sekvenci patogena sa pandemijskim potencijalom, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus pozvao je zemlje na solidarnost i multilateralnu saradnju, ističući da finalizovanje sporazuma predstavlja zajedničku obavezu u jačanju globalne spremnosti. Nacrt aneksa operacionalizuje obaveze iz člana 12 sporazuma, koji se odnosi na pravedan pristup ključnim alatima tokom zdravstvenih kriza.

Upozorenje SZO

Generalni direktor SZO istakao je još početkom prošle godine važnost pripreme za, kako je nazvao, "bolest X", izrazivši nadu da će zemlje do maja ove godine postići sporazum o pandemiji kako bi se pozabavile ovim "zajedničkim neprijateljem".

"Sporazum o pandemiji može ujediniti sva iskustva sa svim izazovima s kojima smo se suočili, kao i sva rješenja", rekao je Gebrejesus na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, prenijela je Anadolija.

Rekao je da je "bolest X", nepoznata bolest, prvi put upotrebljena kao termin 2018. godine.

Naveo je da postoje nepoznate stvari koje se mogu dogoditi i da je sve što se dešava "pitanje kada, ne ako".

"Ne bi trebalo da se suočimo sa stvarima nepripremljeni, možemo se pripremiti i za neke nepoznate stvari", rekao je Gebrejesus na panel diskusiji pod nazivom "Priprema za bolest X".

Dotaknuvši se važnosti istraživanja i razvoja, kao i zdravstvene infrastrukture i radne snage koje treba pripremiti za "bolest X", Gebrejesus je naglasio da je primarno zdravlje ključno što je svijet imao priliku da vidi tokom pandemije kovida.

Ponavljajući važnost sporazuma o pandemiji, naglasio je da to može pomoći svijetu da se bolje pripremi za budućnost.

"Zato što se radi o zajedničkom neprijatelju i bez zajedničkog odgovora, počevši od pripravnosti, suočićemo se s istim problemom kao što je bio i kovid", rekao je Gebrejesus.

Prioritetna bolest

SZO je "bolest iks" rangirala kao prioritetnu bolest u svojoj kampanji za podizanje svijesti, pored kovida, virusa ebole, virusa Zika, krimsko-kongo hemoragične groznice, bliskoistočnog respiratornog sindroma (Mers-CoV) i teškog akutnog respiratornog sindroma (Sars).

Britanski "Independent" naglašava da naučnici još ne znaju kakva bi vrsta virusa mogla dovesti do sljedeće pandemije — ili, drugim riječima, šta će se ispostaviti kao "bolest iks".

Mnogi ljudi misle da bi to mogao biti korona virus – poput SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje bolest sa Covid-19 – ili novi soj gripa.

"Ovaj koncept 'bolesti iks' bio je jedna od lekcija koje smo naučili iz ove kovid pandemije. Dok čovječanstvo ruši ove barijere između ljudi i drugih vrsta putem tržišta živih životinja i krčenja šuma, potreban nam je kontinuirani nadzor i studije i poboljšana bio-bezbjednost širom svijeta", rekao je dr Tomas Ruso, stručnjak za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu i biomedicinskim naukama Univerziteta Bufalo Džejkobs.

Virus bi mogao da bude potpuna nepoznanica?

"Bolest iks" bi takođe mogla da se pokaže kao potpuno novi patogen koji još nije poznat čak ni među životinjama", upozorio je on.

Izgradnja spremnosti da se uhvati u koštac sa sljedećom pandemijom i izrada načina da se spriječi kolaps nacionalne zdravstvene infrastrukture, kao što se vidjelo u mnogim zemljama 2020. godine, sada je postao ključni cilj SZO.

Britanski naučnici rekli su da bi vakcina za novi virus sa pandemijskim potencijalom mogla biti razvijena za samo 100 dana. U avgustu prošle godine, istraživači sa Univerziteta u Oksfordu objavili su da istražuju kako da prilagode vakcinu koju je kreirala za korona virus za "bolest iks".

Takođe će ispitati kako bi druge vakcine mogle da se razviju da bi spriječile buduće prijetnje.