Zaposleni u američkoj kompaniji Starbucks, jednom od najvećih svjetskih lanaca kafića, počeli su štrajk u više od 40 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), zahtijevajući bolje i pravednije uslove rada.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Spremni smo da ovo postane najveći i najduži štrajk zbog nepravedne radne prakse kompanije", saopšteno je iz sindikata radnika Starbucks Workers United na platformi X.

Sindikat je pozvao kupce da se uzdrže od kupovine u Starbucksu tokom štrajka, prenosi Biznis.ba.

Radnici su počeli štrajk nakon šest mjeseci sporova sa kompanijom oko novog sporazuma koji bi uključivao veće zarade i odgovorio na njihove zahtjeve za boljim zapošljavanjem.

Sindikat je optužio kompaniju da je nezakonito sprovela nove politike bez pregovora sa njim.

„Starbucks je počinio više kršenja zakona o radu nego bilo koji poslodavac u modernoj historiji. Starbucks mora u potpunosti da riješi pravna pitanja koja utiču na radnike", navodi se u saopštenju.

Udruženje radnika Starbucksa predstavlja 11 hiljada članova koji rade u preko 550 kafića i prodavnica.

Starbucks je američka kompanija kojoj je primarna djelatnost prodaja napitaka od kafe i u svom vlasništvu ima lanac kafića.

Kompanija je osnovana u Sijetlu 1971. godine.