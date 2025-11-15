Zaposleni u američkoj kompaniji Starbucks, jednom od najvećih svjetskih lanaca kafića, počeli su štrajk u više od 40 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), zahtijevajući bolje i pravednije uslove rada.
"Spremni smo da ovo postane najveći i najduži štrajk zbog nepravedne radne prakse kompanije", saopšteno je iz sindikata radnika Starbucks Workers United na platformi X.
Sindikat je pozvao kupce da se uzdrže od kupovine u Starbucksu tokom štrajka, prenosi Biznis.ba.
Radnici su počeli štrajk nakon šest mjeseci sporova sa kompanijom oko novog sporazuma koji bi uključivao veće zarade i odgovorio na njihove zahtjeve za boljim zapošljavanjem.
Sindikat je optužio kompaniju da je nezakonito sprovela nove politike bez pregovora sa njim.
„Starbucks je počinio više kršenja zakona o radu nego bilo koji poslodavac u modernoj historiji. Starbucks mora u potpunosti da riješi pravna pitanja koja utiču na radnike", navodi se u saopštenju.
Udruženje radnika Starbucksa predstavlja 11 hiljada članova koji rade u preko 550 kafića i prodavnica.
Starbucks je američka kompanija kojoj je primarna djelatnost prodaja napitaka od kafe i u svom vlasništvu ima lanac kafića.
Kompanija je osnovana u Sijetlu 1971. godine.