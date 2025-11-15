Sjedinjene Američke Države (SAD) i Švajcarska postigli su trgovinski sporazum, saopštio je američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Carine će biti smanjene na 15 odsto, kazali su predstavnici švajcarske Vlade u objavi na mreži X, prenosi SEEbiz.

Kao dio sporazuma, švajcarske kompanije obavezale su se da će uložiti oko 200 milijardi USD u SAD do kraja 2028, što uključuje finansiranje obrazovanja i osposobljavanja.

„U suštini smo postigli dogovor sa Švajcarskom“, rekao je Greer i dodao da će više detalja o sporazumu, za koji je rekao da je u pripremi od aprila, biti objavljeno na web stranici Bijele kuće.

Sporazum znači da će carina specifična za tu zemlju nametnuta švajcarskoj robi odgovarati stopi koja se nameće onoj koja se u SAD uvozi iz EU.

"Kao i kod svih predsjednikovih sporazuma, zadržavamo carinu", rekao je Greer.

Iz Vlade Švajcarske su saopštili da će najava smanjenja dodatnih američkih carina na švajcarski uvoz poslužiće stabilizaciji bilateralnih trgovinskih odnosa.

„Iako su ukupne carine i dalje više nego prije uvođenja dodatnih carina u aprilu, očekuje se da će dogovoreno smanjenje dodatnih carina imati pozitivan uticaj na švajcarsku privredu“, navodi se u saopštenju.

Američki predsjednik Donald Trump u julu je najavio da će Švajcarska biti pogođena carinskom stopom od 39 odsto, koja je stupila na snagu kada švajcarska delegacija nije uspjela da osigura dogovor s američkim zvaničnicima tokom posljednjih pregovora u Vašingtonu.

To je značilo da je Švajcarska bila podvrgnuta jednoj od najviših carinskih stopa koje je Trumpova administracija nametnula pojedinačnoj zemlji.

Švajcarska, ekonomija vođena izvozom, već je pretrpjela udarac od carina. Prošli mjesec, švajcarski zvaničnici smanjili su prognozu ekonomskog rasta zemlje za narednu godinu, navodeći „teški teret“ američkih carina na njene industrije.

Njeni najveći izvozni proizvodi uključuju satove, farmaceutske proizvode i plemenite metale, ali zemlja je takođe poznata po luksuznoj robi, čokoladi i proizvodima za njegu kože.