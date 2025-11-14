Brazilski starosjedioci blokirali su glavni ulaz na klimatski samit, zahtijevajući od vlade da zaustavi projekte koji uništavaju Amazonsku prašumu.

Izvor: Printscreen/Youtube/FRANCE 24 English

Desetine protestanata iz redova starosjedioca blokirali su u petak ujutro glavni ulaz na klimatski samit COP30 u Brazilu, prisilivši izaslanike da koriste sporedni ulaz kako bi nastavili pregovore o borbi protiv klimatskih promjena. Zaštitari su pojačali kontrole tokom mirnog protesta, a izaslanici su formirali duge redove čekajući da uđu u prostrani kompleks izgrađen na mjestu starog aerodroma u amazonskom gradu Belemu.

Godišnji UN-ov samit o klimi okupio je izaslanstva iz 195 zemalja koja nastoje da obezbijede napredak u zaustavljanju porasta globalnih temperatura koji prijeti osjetljivim i ključnim ekosistemima, uključujući amazonsku prašumu. Protestanti zahtijevaju da brazilska vlada zaustavi razvojne projekte u Amazoni, uključujući rudarstvo, sječu šuma, bušenje nafte i izgradnju nove željeznice za prevoz rudarskih i poljoprivrednih proizvoda.

"Predsjedniče, ovdje smo ispred COP-a jer želimo da nas saslušate. Odbijamo da budemo žrtvovani za agrobiznis", stoji u izjavi autohtone grupe Munduruku koja je organizovala protest. Teritorija Mundurukua prostire se na gotovo 24.000 kvadratnih kilometara, što je približno veličini američke savezne države New Hampshire, u srcu amazonske prašume na sjeveru Brazila.

"Mi smo oni koji štite klimu i Amazon se ne smije uništavati kako bi se obogatile velike kompanije", dodaje se u izjavi Mundurukua. Predsjednik COP30 Andre Correa do Lago viđen je kako pregovara sa grupom ispred mjesta održavanja samita.

UN-ovo tijelo za klimu izjavilo je da nema opasnosti od protesta. U utorak su deseci autohtonih protestanata provalili u mjesto održavanja COP30 i sukobili se sa zaštitarima na ulazu. Kasnije su branili tu akciju, rekavši da žele da pokažu očaj svoje borbe za zaštitu šuma.