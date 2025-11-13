Curenje amonijaka iz cisterne u Oklahomi izazvalo masovno trovanje, 36 osoba je hospitalizovano, od kojih je 11 u kritičnom stanju, evakuisano oko 500 ljudi.

U američkoj saveznoj državi Oklahomi došlo je do ozbiljnog incidenta, kada je iscurio amonijak iz cisterne, zbog čega je 36 osoba hospitalizovano, od toga je 11 u kritičnom stanju, javljaju američki mediji.

Nesreća se desila u gradu Vederford, u blizini Ohklahoma sitija, rano jutros po srednjeevropskom vremenu.

U lokalnu bolnicu primljeno je 36 osoba, a 11 je prebačeno u bolnice u okolini Oklahoma sitija u kritičnom stanju. Oko 500 ljudi je evakuisano u sklonište studentskog doma Državnog univerziteta jugozapadne Oklahome.

Vlasti istražuju uzrok curenja amonijaka, ali sumnjaju da je došlo do mehaničkog kvara na cisterni. Policija i dalje traži od građana da izbjegavaju područje oko Mejn strita i Sajpres drajva, i da prate moguće simptome trovanja.

Šef lokalne policije Anđelo Orefis rekao je:

"Molimo građane da paze jedni na druge. Ako neko ima problema sa disanjem, neka pozove 911 ili ode u hitnu pomoć", rekao je on.

Policija takođe sarađuje sa vlasnicima preduzeća u tom području da bi proverila bezbednost objekata.

"Zamolili smo menadžere i vlasnike lokala u blizini da dođu do Tako Bela kako bi razgovarali sa vatrogascima", dodao je Orefis.

