Sumnja se da je turski vojni avion navodno pao zbog sabotaže.

Turski vojni avion pao je na granici Gruzije i Azerbejdžana u utorak 11. novembra kada je stradalo svih 20 članova posade, a prema riječima vojnih stručnjaka, prve informacije kažu da je navodno uzrok pada letjelice sabotaža, piše "Turkish minute". Transportni avion Herkules C-130 je krenuo za Tursku kada se ubrzo srušio nakon polijetanja.

Tehnički razlozi, problemi sa upravljanjem letelice i problemi povezani sa vremenskim nepogodama uvjek mogu da budu prisutni. Turski ministar odbrane Jašar Guler je izjavio da je avion nestao sa radara bez slanja signala i srušio se blizu grada Šignagha, oko pet kilometara od granice Azerbejdžana.

"Preduzimaju se radnje da se što pre stigne do mjesta gdje je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan nakon nesreće.

Kakav je avion Herkules C-130?

Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija “Lockheed Martin”. Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila.