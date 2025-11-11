Svi članovi posade poginuli su u padu turskog vojnog aviona.

Izvor: x/printscreen/@Haber7

Svi članovi posade turskog vojnog transportnog aviona koji se srušio danas na granici Gruzije i Azerbejdžana su poginuli, piše "Euronews". Poginulo je ukupno 20 članova posade.

Vojni transportni avion Herkules C-130 poleteo je iz Azerbejdžana i krenuo je ka Turskoj kada se srušio na granici sa Gruzijom. Razlog pada lethelice zasad nije poznat.

Pogledajte fotografije transportnog aviona Herkules C-130

Vidi opis Poginuli svi članovi posade u padu NATO aviona: Užasna nesreća blizu granice sa Rusijom

Ubrzo nakon pada vojne letjelice oglasio se predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan. Izrazio je saučešće porodicama poginulih i najavio je temeljnu istragu.

"Preduzimaju se radnje da se što prije stigne do mjesta gdje je pao avion, u koordinaciji sa vlastima Gruzije, na čijoj teritoriji je avion pao. Uz Božju volju, izaći ćemo iz ove nesreće sa najmanjom mogućom štetom", poručio je Erdogan.

Turkish Ministry of National Defense: "Our C-130 military transport aircraft, which took off from Azerbaijan en route to Türkiye, has crashed on the Georgia–Azerbaijan border."



"Search and rescue operations have already begun in coordination with the relevant authorities.pic.twitter.com/nVkY4vdR1A — Salar (@WolfSphere)November 11, 2025

Kakav je avion Herkules C-130?

Riječ je o vojnom transportnom avionu koji proizvodi američka kompanija "Lockheed Martin". Ima četiri motora i namijenjen je za transport trupa, vojnog tereta i lakših vojnih vozila.