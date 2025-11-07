"Fuđijan" je treći i tehnološki najnapredniji nosač aviona u Kini.

Izvor: X/@globaltimesnews

Kina je zvanično pustila u rad svoj najnoviji nosač aviona "Fuđijan", što je veliki korak ka sustizanju Sjedinjenih Država u pomorskoj moći. Kineski predsjednik Si Đinping prisustvovao je ceremoniji puštanja broda u rad u vojnoj luci u Sanji, na ostrvu Hajnan, početkom ove nedelje, javila je državna televizija CCTV.

"Fuđijan" je treći i tehnološki najnapredniji nosač aviona u Kini. Opremljen je elektromagnetnim katapultima (EMALS) koji omogućuju lansiranje tri tipa aviona, uključujući borbene avione J-35 i J-15T i vazdušni radar KJ-600. Tehnologija omogućava avionima da polete sa više goriva i naoružanja, povećavajući njihov operativni domet.

Do sada je jedini nosač aviona na svijetu opremljen sistemom EMALS bio USS Gerald R. Ford, koji je počeo sa radom 2022. godine. Prema pisanju kineskih državnih medija, odluku o instaliranju tehnologije doneo je lično predsjednik Si. Tokom ceremonije primopredaje, kojoj je prisustvovalo više od 2.000 pripadnika kineske mornarice i osoblja brodogradilišta, Si je obišao brod, pregledao brodsku menzu i pritisnuo dugme za katapult u simboličnom činu pokretanja sistema.

Kako piše CNNa, tri pozicije za katapult bile su jasno označene na palubi, a još jedan kineski nosač aviona, Šandong, bio je usidren u blizini. Fuđijan je porinut 2022. godine, a prve pomorske probe počele su 2024. godine. Njegovo zvanično uvođenje u operativnu upotrebu izazvalo je veliko uzbuđenje u Kini, gde je brza modernizacija vojske postala važan izvor nacionalnog ponosa.

Na kineskim društvenim mrežama vijest je u petak bila među najpopularnijima, a hešteg "Prvi kineski nosač aviona sa elektromagnetnim katapultom u službi"prikupio je više od deset miliona pregleda za samo jedan sat.

Pod Si Đinpingom, Kina je izgradila najveću mornaricu na svijetu po broju brodova, lansirajući nove ratne jedinice vrtoglavom brzinom. Istovremeno, Kina sve odlučnije istupa u Južnom kineskom moru i širi svoje pomorsko prisustvo daleko izvan regionalnih granica.

Uprkos brojčanoj nadmoći, američka mornarica i dalje ima tehnološku prednost i znatno više nosača aviona. Dok su američki nosači aviona na nuklearni pogon i mogu ostati na moru gotovo neograničeno, Fuđijan koristi konvencionalno gorivo i mora redovno da pristaje u luke ili da se dopunjava gorivom na moru.

Dva bivša američka oficira rekla su za CNN da, uprkos naprednoj tehnologiji, operacije aviona na brodu Fuđijan mogu dostići samo oko 60% efikasnosti američkog nosača aviona starog pola vijeka, zbog drugačije konfiguracije letne palube.

Međutim, činjenica da Fuđijan nema rampu za "ski džamp" kao prethodni kineski nosači aviona Liaoning i Šandong - umjesto toga, koristi potpuno ravnu palubu sa katapultima - u Kini se vidi kao dokaz da je zemlja postala ozbiljna sila u oblasti nosača aviona.

S težinom od oko 80.000 tona, Fuđijan je najbliži pandan američkim nosačima aviona klase Nimic, koji imaju deplasman od oko 97.000 tona. Kina već gradi i sledeći nosač, privremeno nazvan Tip 004, koji će, prema dostupnim informacijama, takođe koristiti elektromagnetne katapulte, ali će, za razliku od Fuđijana, biti na nuklearni pogon.