Trenutno nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu.

Izvor: x/printscreen/@Haber7

Tursko ministarstvo odbrane danas je saopštilo da se jedan turski teretni vojni avion srušio u blizini granice Azerbejdžana i Gruzije. Ministarstvo odbrane je na društvenoj mreži X saopštilo da je avion C-130 poletio iz Azerbejdžana i da je bio na putu za Tursku.

Trenutno nije poznato koliko je ljudi bilo u avionu. Turske vlasti su dodale da je pokrenuta spasilačka operacija u saradnji sa Azerbejdžanom i Gruzijom.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan Türk askeri kargo uçağı C130'un, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı.



Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.https://t.co/KTSOIN9xqwpic.twitter.com/A2dAPNMZD6 — Haber 7 (@Haber7)November 11, 2025



