Džared Isakman, nominovan za čelnika NASA-e, otkrio je kontroverzan plan "Projekt Atena" koji predviđa misije na Mars, nuklearni pogon i potpunu reorganizaciju agencije.

Dokument od 62 strane, čiji je autor milijarder Džared Isakman, nominovan od strane Donalda Trampa za čelnika NASA-e, otkriva opsežan i kontroverzan plan za budućnost svemirske agencije. Iako je Isakman priznao postojanje dokumenta pod nazivom "Projekt Atena", tvrdi da su neki njegovi djelovi zastarjeli, što je izazvalo brojna nagađanja o pravcu u kojem bi vodio 67 godina staru instituciju, piše CNN.

Isakman sebe opisuje kao "relativno apolitičnog" i "umjereno konzervativnog", a ima i podršku moćnog tehnološkog preduzetnika i bivšeg Trampovog savjetnika Ilona Maska. On je direktor i osnivač kompanije Shift4 za obradu kartičnih plaćanja i blisko sarađuje sa Maskom otkako je kupio prvi čarter-let preko SpaceX-a, piše CBS News.

"Projekt Atena"

Procureli dokument, datiran u maju 2025. godine, predlaže korjenite promjene, uključujući prenamjenu nekih NASA-inih centara sa fokusom na nuklearni električni pogon, uspostavljanje novog programa za istraživanje Marsa i usvajanje filozofije "ubrzaj/popraviti/izbriši" za transformaciju agencije. Isakman, čija je prva nominacija povučena da bi prošlog utorka bio ponovo predložen, izjavio je da je "Projekt Atena" zamišljen kao dokument koji će se doraditi prikupljanjem podataka nakon potvrde.

"Smatram da je bolje imati plan prilikom preuzimanja odgovornosti za instituciju veličine NASA-e, nego uopšte nemati plan", poručio je Isakman. Ipak, plan je izazvao zabrinutost. "Mislim da predstavlja dramatičniji skup promjena nego što su mnogi u svemirskoj zajednici očekivali", rekao je Kejsi Drejer, rukovodilac svemirske politike u neprofitnoj organizaciji Planetary Society.

Borba za prevlast u NASA-i?

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, curenje dokumenta u javnost dio je pokušaja Seana Dafija, ministra transporta koji privremeno vodi NASA-u, da izazove kontroverze i osujeti Isakmanovu ponovnu nominaciju.

Izvorni dokument je navodno imao više od 100 strana, a Isakman je napravio samo tri štampane kopije skraćene verzije koje je podijelio Dafiju i njegovom šefu kabineta.

Dafi je, kako je CNN ranije izvijestio, privatno želio da trajno ostane na čelu agencije, što je njegov portparol kasnije demantovao. Isakman je, s druge strane, pohvalio Dafija, rekavši da vjeruje da ima "izvrsne instinkte i da je odličan komunikator".

Put na Mars i nuklearni pogon

Jedan od najambicioznijih predloga u "Projektu Atena" je uspostavljanje novog programa za Mars pod nazivom "Olimpus". Vizija je uskladiti NASA-u sa ciljevima SpaceX-a da sledeće godine pošalje bespilotnu letjelicu Starship na Mars, što bi bila "više-manje besplatna misija" koju bi NASA podržala uz minimalne troškove.

Dokument takođe snažno zagovara razvoj nuklearnog električnog pogona, tehnologije koja bi omogućila brže misije u dubokom svemiru. Isakman i bivši predsjednik Predstavničkog doma Njut Gingrič u zajedničkom članku istakli su: "Naši konkurenti ne čekaju. Kina i Rusija intenzivno ulažu u nuklearne svemirske tehnologije. Ako Amerika želi da vodi, NASA mora da preuzme teške izazove."

Povratak na Mjesec i uloga SpaceX-a

Iako je Tramp ranije pokazivao interes za Mars, Mjesec je ponovo postao jasan politički prioritet zbog obnovljene svemirske trke sa Kinom, koja planira da pošalje svoje astronaute na površinu Mjeseca do 2030. godine. Misija Artemis III, ključni korak u američkom povratku na Mjesec, trenutno zavisi od SpaceX-ove letjelice Starship.

Privremeni šef NASA-e Sean Dafi nedavno je signalizirao da bi mogao isključiti SpaceX iz projekta, što je izazvalo oštru reakciju Ilona Maska. Isakman, koji je Maskov prijatelj, nije se javno izjasnio, ali izvor tvrdi da namjerava da sarađuje sa kompanijom koja najbrže isporuči lander spreman za astronaute.

Neizvjesna budućnost nauke

Plan sadrži i kontroverzne predloge vezane za naučna istraživanja. Jedna od najkritikovanijih tačaka je namjera da se NASA "izvuče iz posla klimatske nauke finansirane poreznim obveznicima i prepusti akademskoj zajednici".

Isakman je kasnije pojasnio da se koncept "nauke kao usluge" primarno odnosi na kupovinu podataka od privatnih satelitskih kompanija umjesto izgradnje vlastitih, čime bi se oslobodila sredstva za druge misije.

Uprkos kritikama, javno je branio naučne programe i čak ponudio sopstveni novac za lansiranje svemirskog teleskopa Nensi Grejs Roman. "Sve što sugeriše da sam protiv nauke ili da želim da tu odgovornost prepustim spoljnim saradnicima jednostavno je neistina", izjavio je.

Reorganizacija i promjena kulture u agenciji

Isakmanov plan predviđa ubrzanu reorganizaciju agencije, koja je već izgubila oko 4.000 zaposlenih. Cilj je sprovesti "jedinstvenu, podacima vođenu reorganizaciju usmjerenu na smanjenje birokratskih slojeva".

Dokument takođe predlaže promjenu pristupa riziku. "Osiguraćemo da sigurnost bude u prvom planu naših odluka, ali ostvarivanje misije NASA-e znači prihvatanje da su neki rizici vrijedni preuzimanja", stoji u dokumentu. Bivši astronaut Garet Reisman pozdravio je ovaj pristup, rekavši da je NASA možda postala previše averzivna prema riziku nakon katastrofe šatla Kolumbija 2003. godine.

Vođa spreman na promene

Uprkos kontroverzama, Isakman je cijenjen u svemirskoj industriji kao strastven i vizionarski lider. Kao osnivač kompanije Shift4 i učesnik dvije samofinansirane svemirske misije, predstavlja neortodoksan izbor za čelnika NASA-e, a u javnim istupima sugerisao je da namjerava da vodi agenciju otvorenog uma.