Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Apelacioni sud u Parizu usvojio je zahtjev bivšeg francuskog predsednika Nikole Sarkozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sant u Parizu, da bude pušten na uslovnu slobodu. Nikola Sarkozi će danas biti pušten na slobodu i stavljen pod sudski nadzor.

Podsjetimo, Sarkozi je zatražio od suda da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka žalbu, samo nekoliko nedelja nakon što je počeo da služi petogodišnju zatvorsku kaznu zbog zavjere za prikupljanje sredstava za kampanju iz Libije.

U ranijem obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao da će poštovati svaku odluku sudstva ako bude pušten na slobodu.

"Ja sam Francuz. Volim svoju zemlju. Borim se da istina pobijedi. Poštovaću sve obaveze koje su mi nametnute, kao što sam to uvijek činio", rekao je Sarkozi.

Govoreći o svom vremenu provedenom u zatvoru, Sarkozi je rekao da je bilo "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika" i da je bilo "iscrpljujuće".

Bivši konzervativni predsjednik proglašen je krivim za nezakonito prikupljanje sredstava za kampanju na predsjedničkim izborima 2007. godine, koje je dobio od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija. Oslobođen je svih ostalih optužbi, uključujući korupciju i primanje nezakonitog finansiranja kampanje.

