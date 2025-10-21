Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi danas počinje da izdržava petogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi za udruživanje u zločinačku grupu. Neposredno prije odlaska u zatvor, diskretno ga je primio aktuelni predsjednik Emanuel Makron.

Izvor: Youtube/Printscreen/BFMTV

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi u petak je diskretno primljen u Jelisejsku palatu kod aktuelnog predsjednika Emanuela Makrona, i to neposredno prije početka izdržavanja petogodišnje zatvorske kazne, koja počinje danas. Sarkozi je u septembru proglašen krivim za udruživanje u zločinačku grupu zbog navodnog libijskog finansiranja njegove pobjedničke predsjedničke kampanje 2007. godine, piše Euronews.

Sarkozi, koji je bio predsjednik od 2007. do 2012. godine, sve vrijeme tvrdi da je nevin i odmah se žalio na presudu. Uprkos žalbi, kazna je "privremeno izvršna", što znači da ne može biti odložena i da bivši predsjednik ne može izbjeći odlazak u zatvor.

Makronov ljudski pristup

"Bilo je normalno da, na ljudskom nivou, primim jednog od svojih prethodnika", izjavio je Makron, odgovarajući na pitanje o posjeti. U intervjuu za Le Figaro objavljenom u nedelju, Sarkozi je poručio da će u zatvor ući "uzdignute glave", te da sa sobom nosi biografiju Isusa i roman Grof Monte Kristo.

Podijeljene reakcije

Odlazak bivšeg predsjednika u zatvor izazvao je brojne reakcije. Ministar pravde Žerald Darmanen najavio je da će ga posjetiti.

"Otići ću da ga posjetim u zatvor", rekao je za France Inter, priznavši da osjeća "veliku tugu" zbog situacije.

Njegovu izjavu osudio je najveći francuski sindikat sudija (USM), optuživši ga za "miješanje žanrova". Darmanen se branio rekavši da kao ministar ima pravo da "posjeti bilo koji zatvor i bilo kog pritvorenika", te da je njegova odgovornost da obezbijedi pravilnu organizaciju ovog "vanrednog pritvora".

S desnice je stigla podrška. Bivši premijer Eduar Baladur posetio je Sarkozija u njegovom domu, dok je predsjednik Senata Žerar Lašer izjavio da je "tužan" i pohvalio Sarkozijevu "hrabrost". S druge strane, bivši predsjednik Fransoa Oland pohvalio je nezavisnost pravosuđa, ali i istakao "šta ovo zatvaranje može da predstavlja za čovjeka koji je služio Francuskoj".

Pravna borba se nastavlja

Iako danas odlazi u zatvor, Sarkozijevi advokati moći će već od prvog dana da zatraže njegovo puštanje na slobodu. Sud ima rok od najviše dva mjeseca da donese odluku. Ukoliko zahtjev bude odbijen, imaće priliku da podnese novi.

U dobi od 70 godina, Sarkozi bi kaznu mogao služiti u posebnom odjeljenju pariskog zatvora Santé, namijenjenom ranjivim osobama. U presudi su sudije oslobodile bivšeg predsjednika triju drugih optužbi, uključujući pasivnu korupciju i pronevjeru, navodeći nedostatak dokaza da je novac iz Libije korišćen za kampanju ili lično bogaćenje.