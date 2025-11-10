Ukrajinska vojska je izvela nove napade dronovima po ruskim strateškim objektima na Krimu. Pogođeno je skladište nafte blizu ruske vojne baze.

Ukrajinska vojska je napala rusko skladište nafte u blizini sela Gvardejskoje na Krimukasno uveče 9. novembra, izvijestio je ruski Telegram kanal ASTRA.

Eksplozije i napad dronovima

Stanovnici su prijavili da su čuli nekoliko eksplozija u blizini skladišta nafte, dok su mediji izvještavali o širem ukrajinskom napadu dronovima na region.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila deset ukrajinskih dronova iznad poluostrva.

⚡️Ukraine reportedly strikes Russian oil depot in occupied Crimea.



Ukraine's military reportedly struck a Russian oil depot near the village of Gvardeyskoye in occupied Crimea late on Nov. 9, Russian Telegram media channel ASTRA reported.https://t.co/9AuuMTLOM2 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)November 9, 2025

Snimci sa društvenih mreža

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se osvijetljeno noćno nebo iznad sela Gvardejskoje, neposredno nakon napada na skladište nafte. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom napada.

RT wartranslated "Russian air defenses fired at targets over Dzhankoy, Saky airfield and Gvardeyskoye in occupied Crimea, monitoring group Crimean Wind reports. Explosions near Karyerne village knocked out power for about 20 minutes, likely hitting a mo…pic.twitter.com/KLHZbRT1Bs" — GMan (Ґленн) ☘️ (@FAB87F)November 9, 2025

Skladište nafte u Gvardejskom bilo je meta i ranijih ukrajinskih napada. Dana 17. oktobra, ukrajinske specijalne snage potvrdile su da su njihovi dronovi nanijeli štetu skladištu i fabrici u Gvardejskom, uz objavu video snimka koji, navodno, prikazuje napad iz vazduha.

Overnight, Ukrainian strikes hit multiple targets in Russia & Crimea — the Voronezh thermal plant, a Korenevo substation, an ammo depot near Gvardeyskoye, and the Kazanorgsintez plant.#UkraineWar#Russia#Crimea#Voronezh#Kazanpic.twitter.com/4YxgENQxrt — Conflicthistory and News (@chc_and_news)November 9, 2025



Skladište se nalazi u blizini vazduhoplovne baze Gvardejskoje, koju Rusijakoristi kao lansirnu tačku za različite letjelice u napadima na Ukrajinu.

Ukrajina redovno sprovodi dubinske udare na vojne i industrijske objekte u Rusiji, oslanjajući se uglavnom na domaće bespilotne letjelice.

Ruska proizvodnja nafte i gasa sve češće je na meti ovih napada, jer Kijev nastoji da oslabi glavni izvor finansiranja Moskve u ratu protiv Ukrajine.

