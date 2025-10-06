Napadnut je ruski naftni terminal na Krimu.

Izvor: x/printscreen

Ukrajinski dronovi su u nedelju uveče napali poluostrvo Krim, meta je bio naftni terminal u Feodosiji, piše "ABC News". Pogođeni terminal nalazi se na oko 250 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine i to važi za najveće skladište nafte na poluostrvu.

Kapacitet ovog naftnog terminala iznosi oko 250.000 tona goriva kojim se snabdijevaju ruske trupe na ovom području. Izbio je veliki požar nakon napada.

Detonacije su zabilježene i blizu vojnih aerodroma Saki i Kača. Ovo nije prvi napad na naftni terminal Feodosij, on je prvi put bio pogođen u oktobru 2024. godine i tada je bilo proglašeno vanredno stanje.