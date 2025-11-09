Policijski službenici potom su osigurali sve ulaze u univerzitetsku zgradu.

Izvor: Printscreen

Njemačka policija saopštila je danas da je četrdeset propalestinskih aktivista upalo u glavnu zgradu Tehničkog univerziteta u Minhenu, gdje su zapalili vatromet na krovu zgrade i razvili transparente.

Aktivisti su napustili zgradu oko dva sata kasnije, nakon što im je univerzitet zaprijetio podnošenjem krivičnih prijava zbog neovlašćenog ulaska, izjavio je portparol policije. Policijski službenici potom su osigurali sve ulaze u univerzitetsku zgradu.

Portparol Tehničkog univerziteta je naveo da su aktivisti ispisivali slogane na unutrašnjim zidovima zgrade i dodao da će protiv njih biti podnesene krivične prijave zbog oštećenja imovine, naglašavajući da univerzitet neće tolerisati slične akcije u budućnosti.