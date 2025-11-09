Britanska ministarka kulture Lisa Nendi označila je optužbe protiv BBC da je pogrešno predstavio izjave predsjednika SAD u dokumentarcu kao "izuzetno ozbiljne".

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Britanska javna televizija BBC suočila se s ozbiljnom krizom nakon što su generalni direktor mreže Tim Dejvi i urednica informativnog programa podnijeli ostavke zbog kontroverzne montaže govora američkog predsjednika Donalda Trampa u dokumentarnom filmu.

Predsjednik BBC, Samir Šah, izjavio je da je odluka Dejvija da podnese ostavku rezultat "stalnog pritiska", ističući da je riječ o "tužnom danu za BBC" jer je Dejvi bio "odličan generalni direktor posljednjih pet godina".

Britanska ministarka kulture Lisa Nendi označila je optužbe protiv BBC da je pogrešno predstavio izjave predsjednika SAD u dokumentarcu kao "izuzetno ozbiljne".

Kontroverza se odnosi na dokumentarni film "Panorama", koji je emitovan uoči predsjedničkih izbora u SAD 5. novembra prošle godine. Prema navodima lista Dejli Telegraf, BBC je montirao odvojene odlomke iz Trampovog govora tako da izgleda kao da je predsjednik svojim pristalicama poručio da će "marširati do Kongresa i pakleno se boriti".

Sporna izjava odnosi se na Trampov govor od 6. januara 2021. godine, kada je više stotina njegovih pristalica napalo zgradu Kongresa u Vašingtonu. U dokumentarcu, deo Trampove izjave "marširati do Kapitola i ohrabriti naše hrabre senatore i predstavnike u Kongresu" bio je kombinovan s izrazom "paklene borbe", što je izazvalo optužbe o falsifikovanju konteksta.

BBC je potvrdio da će sprovesti internu istragu povodom navoda iz dokumentarca.

