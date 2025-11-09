Strahuje se da je veliki broj povređenih u sudaru vozova u Slovačkoj.
Strahuje se da ima veliki broj povrijeđenih putnika u sudaru vozova u Slovačkoj, piše "Startitup". Prema prvim informacijama slovenačke policije, sudarili su se brzi voz Ex 620 Tatran koji je išao iz Košica za Bratislavu i regionalni voz REx 1814 koji je išao iz Bratislave ka Nitri.
Sudar se dogodio nakon izlaska voza iz stanice Pezinok. Na licu mjesta prisutni su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Obustavljen je željeznički saobraćaj na toj dionici. Jedan putnik se oglasio za pomenuti slovenački portal nakon nesreće.
"Sve stvari u vozu su letjele, nismo znali šta se dešava, morao sam da oživljavam saputnika", ispričao je on.
Two trains collide on a section of Pezinok-Bratislava Main Station in Slovakia. Massive search and rescue teams on site with the emergency no word on fatalities or injuries just yet or how the two trains collided. Mass casualty incident.pic.twitter.com/K3QmCV8EnN