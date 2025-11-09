Strahuje se da je veliki broj povređenih u sudaru vozova u Slovačkoj.

Izvor: x/printscreen/@tparon

Strahuje se da ima veliki broj povrijeđenih putnika u sudaru vozova u Slovačkoj, piše "Startitup". Prema prvim informacijama slovenačke policije, sudarili su se brzi voz Ex 620 Tatran koji je išao iz Košica za Bratislavu i regionalni voz REx 1814 koji je išao iz Bratislave ka Nitri.

Sudar se dogodio nakon izlaska voza iz stanice Pezinok. Na licu mjesta prisutni su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Obustavljen je željeznički saobraćaj na toj dionici. Jedan putnik se oglasio za pomenuti slovenački portal nakon nesreće.

"Sve stvari u vozu su letjele, nismo znali šta se dešava, morao sam da oživljavam saputnika", ispričao je on.