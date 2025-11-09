Tri osobe poginule, 15 povređeno kada su ogromni talasi pogodili obalu Tenerifa.

Izvor: privatna arhiva

Najmanje tri osobe su preminule nakon što su ogromni talasi pogodili obalu španskih Tenerifa. Smrtni slučajevi zabilježeni su u subotu na tri različite lokacije uz obalu.

Kristofer Holmgren iz Švedske bio je sa svojom djevojkom i jednogodišnjim sinom i upravo je napustio morski bazen u Puerto de la Kruzu kada su udarili talasi.

„Krenuli smo na ručak i stajali na vidikovcu iznad bazena“, ispričao je Holmgren za Aftonbladet. Odjednom su čuli ženu kako vrišti, a nekoliko sekundi kasnije vidjeli kako talasi prelaze preko zidova i odvode ljude u more. Ljudi su očajnički pokušavali da reanimiraju žrtve prije dolaska hitne pomoći, rekao je Holmgren.

Prema El Día, jedna od žrtava bila je 79-godišnja žena iz Holandije. Hitne službe su brzo reagovale, ali žena je preminula na licu mjesta. Visoki talasi pogodili su i La Gvanču (Charco del Viento) i Anagu (Roque de las Bodegas). Ukupno je povrijeđeno 15 ljudi.

Druga tragedija desila se u La Gvanči, u poznatom području Charco del Viento, gdje je poginuo 43-godišnji muškarac iz La Orotave. Muškarac je bio u ribolovu kada je pao u more s visine, na opasnom području poznatom kao “Đavolja špilja”. Uprkos intervenciji spasilačkog helikoptera, preminuo je prije dolaska u bolnicu.

U Anagi, na Roque de las Bodegas, povrijeđeno je šest francuskih turista, a jedna žena je zbog težih povreda helikopterom prevezena u bolnicu Nuestra Señora de La Candelaria. Svi su se nalazili u zabranjenoj zoni, ignorišući sigurnosne barijere.

Još jedan smrtni slučaj zabilježen je u El Medanu (opština Granadilja de Abona), gdje je tijelo muškarca pronađeno kako pluta u vodi. Pokušaji reanimacije spasilaca i medicinskog osoblja nisu uspjeli.

Vlasti upozoravaju na oprez i poštovanje sigurnosnih uputstava, posebno u periodima nestabilnih vremenskih uslova.