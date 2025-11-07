Blizu 2.000 letova je otkazano u Americi zbog smanjivanja broja letova.

Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Skoro 2.000 letova otkazano je ili odloženo danas u Sjedinjenim Američkim Državama jer je avio-kompanijama poručeno da smanje broj letova, piše "ABC News". Cilj je da se smanji pritisak na kontrolu leta tokom blokade vlade.

Otkazano ili odloženo je 40 letova na 40 najfrekventnijih američkih aerodroma. Ministar saobraćaja Šon Dafi kaže da ova odluka neće uticati na međunarodne letove.

"Imamo međunarodne sporazume kojih se moramo prodržavati i ova situcija neće uticati na međunarodne letove. Ako se to učini, dogodiće se da će druge države čekati da SAD prekrše ugovore kako bi mogle da smanje američke letove i to bi imalo dugoročne posledice", objasnio je Dafi.

Federalna vazduhoplovna avijacija najavila je da će početi smanjenje letova sa četiri odsto domaćih letova. Cilj je da se dostigne smanjenje od 10 odsto do kraja sledeće nedelje što bi značilo da bi dnevno bilo "problema" sa oko 4.000 letova.