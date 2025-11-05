Bivša voditeljka jutarnjeg programa, Anđelin Mok (47), optužena je za ubistvo svoje majke u Vičiti, Kanzasu, nakon što je 80-godišnju Anitu Avers izbola nožem na Noć vještica.

Bivša voditeljka jutarnjeg programa iz Misurija optužena je za ubistvo svoje majke nakon što je, tokom Noći vještica, nasmrt izbola 80-godišnju Anitu Avers. Nakon ubistva, Anđelin Mok (47) navodno je operaterima hitne pomoći rekla da je to učinila "da bi spasila sebe", piše Njujork post.

Zločin je šokirao stanovnike mirnog naselja u Vičiti, u Kanzasu, kada je Mok, oko 8 sati ujutro u petak, teturajući, izašla iz kuće prekrivena krvlju.

"Žena je prišla našem vozilu krvava, ruke su joj bile pune krvi, tijelo joj je bilo puno krvi, tražeći od nas da pozovemo 911", rekla je komšinica Alisa Kastro lokalnim medijima. Kastro je dodala da je Mok potom uzela njen telefon, vratila se u kuću i sama pozvala 911. Navodno je operaterima rekla da je "izbola majku kako bi spasila sebe".

Former news anchor, Angelynn Mock, was arrested in Wichita, Kansas and charged with first-degree murder for allegedly stabbing her mother multiple times.pic.twitter.com/nuxoRSoexI — The Mourning Feed (@TheMourningFeed)November 2, 2025

Policijska intervencija i optužbe

Kada su policajci stigli na lice mjesta, Mok ih je čekala ispred kuće sa brojnim posjekotinama na rukama. U kući su pronašli njenu 80-godišnju majku, Anitu Avers, bez svijesti u krevetu sa višestrukim ubodnim ranama. Hitno je prevezena u bolnicu, gdje je preminula pola sata kasnije.

Anđelin Mok je uhapšena i smeštena u zatvor okruga Sedžvik pod optužbom za ubistvo prvog stepena. Kaucija je određena na milion dolara. Ubijena Anita Avers bila je bračni i porodični terapeut, potvrdio je njen suprug medijima.

Njena ćerka, Anđelin Mok, javnosti je poznata kao bivša voditeljka. Prema njenom Linkedin profilu, radila je na KTVI Fox 2 u Sent Luisu od 2011. do 2015. godine. Nakon televizijske karijere, radila je na raznim prodajnim poslovima prije nego što se zaposlila u kompaniji za upravljanje podacima.